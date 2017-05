Auf die Schienen, fertig, los! Im September steigt zum siebten Mal das Draisine-Rennen im Gewerbegebiet. Die Anmeldung für die begehrten Plätze läuft.

Das Team ACO Akrobaten Support hat im vergangenen Jahr überraschend den Pokal geholt. Wer schafft es in diesem Jahr? © König Bäder/U. Köhler

Das alljährliche Ottendorfer Draisine-Rennen hat sich mittlerweile zu einem wahren Spektakel entwickelt. Entlang der rund 200 Meter langen Rennstrecke versammeln sich jedes Jahr zahlreiche Schaulustige, um ihrem Lieblingsteam den Rücken zu stärken und dieses lautstark anzufeuern. Die Teams hingegen müssen alles an Kraft herausholen, was sie zur Verfügung haben, um ihre Badewannen-Draisine so schnell wie möglich ins Ziel zu bringen. Die Muskeln der Oberarme werden an diesem Tag besonders beansprucht und der Muskelkater erinnert die Teilnehmer noch viele Stunden danach an diesen einzigartigen Wettkampf.

Und das Beste: Das Rennen rückt wieder in greifbare Nähe. Zumindest die Anmeldung für die insgesamt 30 Startplätze ist nun offiziell gestartet. Der Termin für das Spektakel: Sonntag, der 10. September. Noch ist also genügend Zeit, um Muskeln und Kondition auf Vordermann zu bringen, um bei der siebten Auflage des Rennens den Vorjahressiegern ACO Akrobaten Support die Stirn bieten zu können. Die Ottendorfer schafften bei ihrer Premiere in der Badewannen-Draisine direkt den Sprung auf das oberste Siegertreppchen. Veranstalter Torsten König: „Wie ich, werden viele Zuschauer an das denkwürdige Rennen im vergangenen Jahr zurückdenken, als die vierfachen Gewinner der ’Liga der außergewöhnlichen Biertrinker‘ entthront wurden. Das Rennen ist also immer für eine Überraschung gut. Neben den spannenden Läufen freue ich mich auch auf die tolle Stimmung an der Strecke.“ Das sportliche Spektakel wird seinen Angaben zufolge auch in diesem Jahr begleitet von einem Fest für die ganze Familie mit Musik, Hüpfburg und Leckereien.

Es gibt 30 Startplätze

Wer beim Rennen mitfahren möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden. Die 30 Startplätze sind begehrt. Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro Mannschaft. Gestartet werden kann zu zweit, dritt oder viert. Die Wertung erfolgt nach zwei Zeitläufen. Das schnellste Team gewinnt den Pokal. Für Frauen- und Kindermannschaften (bis 13 Jahre) gibt es jeweils eine Extra-Wertung. Außerdem entfällt für den Nachwuchs die Startgebühr. Einen Sonderpreis bekommt das Team mit dem ausgefallensten Renn-Outfit. Kreativ sein, lohnt sich also! (ste)

Teams können sich für das Rennen im Internet unter www.koenig-baeder.de/draisine-rennen anmelden.

