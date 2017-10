Auf die Plätze, fertig, los! 339 Sportbegeisterte starten beim Jubiläumslauf durch das Weißeritztal.

Beim Hauptlauf der Männer über 13 Kilometer gingen 116 Läufer an den Start. Die Strecke führte von Röthenbach hinauf zum Hysselsberg und wieder zurück. © Privat

Zum 30. Mal ist der Startschuss für den Weißeritztallauf in Röthenbach gefallen. Am Sonntag traten 339 Läufer und Nordic Walker in vier Distanzen an. Viele nutzten das schöne Wetter und meldeten sich noch spontan kurz vorm Start an, informiert René Papenfuß, Gesamtleiter des Laufs.

Beim Hauptlauf der Männer über 13 Kilometer starteten 116 Läufer. Simon Matejka vom tschechischen Verein TJ Lokomotiva Teplice setzte sich mit 49:38 Minuten durch. Auf der 7,5-Kilometer-Strecke gingen 101 Läufer an den Start. Im Hauptlauf der Frauen gewann Justine Jendro vom EKH Freiberg mit 32:40 Minuten. Auf der 2,5-Kilometer-Strecke starteten 97 Läufer. Den Gesamtsieg auf der Distanz sicherte sich Vorjahressieger Vaclav Vagner von TJ Lokomotiva Teplice, seine Vereinskollegin Nela Zilinska siegte bei den Frauen. Auf die 800 Meter lange Bambinistrecke wagten sich 32 Kinder. Alle Ergebnisse gibt es im Internet.

