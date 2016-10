Auf die Haube kommt es an Im Vereinsheim am Stadtpark sind an diesem Wochenende 270 Tiere zu sehen.

Preisrichter Klaus Knauer begutachtet eine weiße Haubenente. © Brühl

Die Haubenente, eine relativ selten gewordene Form der Landente, ist bei der 13. Großenhainer Groß- und Wassergeflügelschau zu besichtigen, die am Wochenende im Vereinsheim am Stadtpark, Parkstraße, stattfindet. 42 Aussteller aus der Region zeigen dort ihre aktuellen Zuchterfolge – 270 Puten, Perlhühner, Gänse und Enten sind zu sehen. Die Geflügelschau ist am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. (SZ)

