Auf die Bücher, fertig, los! In Freital ist der Startschuss zum sachsenweiten Buchsommer gefallen. Für Schüler winken spannende Preise.

Ab in die Hängematte zum Schmökern: Kulturministerin Eva-Maria Stange, Freitals OB Uwe Rumberg (r.) und Arend Flemming vom Bibliothekenverband haben mit Freitaler Schülern den Buchsommern eröffnet. © K.-L. Obertür

Leony und Cassia haben nicht lange im Regal gesucht, um ihren Lesestoff für den Sommer zu finden. „Spannend und mit Fantasie geschrieben sollen sie sein“, hofft Leony über ihre Auswahl. Drei Bücher hat sich jede der beiden Schülerinnen der Freitaler Lessing-Oberschule bis zum Ende der Ferien vorgenommen. Das ist das Ziel beim Buchsommer. Am Montag hat die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange (SPD), in der Stadtbibliothek Freital den Startschuss für die sachsenweite Aktion gegeben.

Bis zum 4. August können Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren mitmachen. Unter dem Motte „Beim Lesen tauch’ ich ab“ gilt es, drei Bücher auszulesen. Festgehalten wird das in einem Leselogbuch, das zum Schluss von der Bibliothek abgestempelt wird. Ist das Soll erfüllt, gibt es ein Zertifikat und eine Einladung zur Abschlussveranstaltung am 15. September.

Einzige Voraussetzung zum Mitmachen: der Clubausweis, der in den teilnehmen Bibliotheken erhältlich ist. Wer diesen hat, kann aus etwa hundert brandneuen, mit einem Logo gekennzeichneten Titeln wählen. Dabei entscheiden die Büchereien selbst, was im Regal steht. Die Anschaffung wird vom Ministerium mit insgesamt mehr als 140 000 Euro gefördert. In der Freitaler Stadtbibliothek etwa ist vom Roman bis zum Sachbuch alles dabei, auch Reiseführer für Kinder gibt es. „Uns war wichtig, dass der Inhalt der Bücher spannend und lustig ist, eben passend für die Ferien“, sagt Leiterin Heike Thomas.

Seit dem Start 2012 steigt das Interesse am Buchsommer stetig. Machten vor fünf Jahren gerade einmal zwölf Büchereien mit, sind dieses Jahr insgesamt 99 Bibliothek im Freistaat dabei. Der Landesverband Sachsen im Deutschen Bibliotheksverband hofft, nächstes Jahr die 100 zu knacken. Der Verband, der sich um die Organisation des Buchsommers kümmert, feilt auch schon an weiteren Ideen, um Kinder fürs Lesen zu begeistern. So gibt es Überlegungen eine Jury aus den lesewütigsten Schülern des Buchsommers zusammenzustellen. Die schnellsten Leseratten könnten dann Bücher Probe lesen und Empfehlungen geben, welche Titel zum nächsten Buchsommer in den Bibliotheken angeboten werden. „Wir sind bereits mit den Verlagen in Verhandlung“, sagte Geschäftsführer Arend Flemming bei der Eröffnung in Freital. Denkbar ist auch ein Buchsommer-Siegel, mit den die Bücher auch über die Aktion hinaus als lesenswert gekennzeichnet werden können. Dass der Buchsommer bei den jungen Lesern gut ankommt, zeigt auch die Erfolgsquote: Von den mehr als 7000 Schülern, die 2016 teilgenommen haben, bekamen 4 000 ein Zertifikat.

Und weil auch Hörbücher spannend sind, wartet in Freital noch ein besonderer Aufruf. „Nimm auf, was du liest“, heißt eine Aktion der Stadtbibliothek und des Freitaler Schauspielers, Synchronsprechers und Hörspielproduzent Swen Mai. Sie fordern die Schüler auf, ein zehnminütiges Hörbuch oder Hörspiel über ihr Lieblingsbuch aufzunehmen. „Mittlerweile geht das schon ganz einfach mit dem Handy“, erklärt Swen Mai. Für den Inhalt sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. So können die Schüler eine Lieblingsstelle auf spannende Weise vorlesen oder ein eigenes Hörspiel zu ihrem Buch produzieren. Das Ergebnis ist bis zum 1. September in Stadtbibliothek abzugeben. Den Besten winkt ein Hörspiel-Workshop mit Swen Mai.

www.buchsommer-sachsen.de

