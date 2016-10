Auf die Beleidigung folgt die Entschuldigung Der Perbaer Bürger bereut seine Wortwahl in den Nachrichten an CDU-Stadtrat Sven Böttger. Sie könnten dennoch ein politisches Nachspiel haben.

Als Sprecher der Initiative „Coswig – Ort der Vielfalt“ sah sich Sven Böttger schon häufiger Kritik an seiner politischen Haltung ausgesetzt. Die Nachrichten seines Parteifreundes überschreiten für ihn jedoch eine klare Grenze. © Archiv/Arvid Müller

Wo sich so mancher Streit zwischen anders Gesinnten entzündet, soll er gelegentlich auch geschlichtet werden: auf Facebook. Dort hat der Perbaer Bürger Stephan Degen am Donnerstag ein Schreiben an den Coswiger CDU-Stadtrat Sven Böttger veröffentlicht. Darin bittet er „um Entschuldigung für die durch mich am Freitag den 30.09.2016 um 22:05 Uhr per SMS gesendete Beleidigung“. Er habe nicht über seine Wortwahl nachgedacht, erklärt er. Das Schreiben werde er Böttger nach eigener Aussage auch über den CDU-Kreisverband zukommen lassen.

„Ich habe mich nach unzähligen – zwar auch schon länger zurückliegenden – Äußerungen über die politischen Ansichten innerhalb unseres Kreisverbandes vonseiten Herrn Böttgers provoziert gefühlt“, schreibt Degen weiter, „erst recht nach der Sperrung im sozialen Medium Facebook“. Dort war er auf der Seite der „Elblandbiker“, eines Motorradvereins unter dem Vorsitz von Böttger, blockiert worden.

Durch den „für mich aus heiterem Himmel passierten Rauswurf“ sei er „sehr aufgewühlt und sauer gewesen“. Das habe schließlich zu den Nachrichten geführt. „Ein persönliches Gespräch wäre in diesem Fall der bessere Weg gewesen“, schließt Degen den Brief und hofft auf eine Annahme der Entschuldigung.

Degen hatte in seinen SMS unter anderem „passe auf dich auf“ und „du stehst auf der Liste“ geschrieben, außerdem bezeichnete er den CDU-Politiker, der auch Sprecher der Initiative „Coswig – Ort der Vielfalt“ ist, als „Drecksau“ und „Spack“, weshalb Böttger bereits Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung erstattet hat.

Gespräch auf neutralem Boden

Die Nachrichten werden in diesen Tagen auch Thema im CDU-Stadtverband Coswig sein. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende Volkmar Franke auf SZ-Anfrage. Nach der Besprechung werde man sich an den Kreisverband als „handelnden Part“ wenden. Eine SZ-Anfrage an Kreisvorstand Ulrich Reusch blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Franke bezeichnete die Nachrichten Stephan Degens als „unverschämt“ und „nicht mehr zu toppen“. Herr Böttger könne mit gelegentlichen Anfeindungen umgehen, aber irgendwann sei eine Grenze erreicht.

Eine persönliche Entschuldigung Degens erreichte Sven Böttger nach eigener Aussage am Donnerstag auch über den Handy-Nachrichtendienst Whatsapp, die CDU-Landtagsabgeordnete Daniela Kuge hatte versucht, noch am selben Tag ein Treffen zwischen den beiden Männern zu arrangieren. Aus Termingründen lehnte Böttger ab. Die Entschuldigung Degens hat er jedoch angenommen und will sich in nächster Zeit auch einmal für ein persönliches Gespräch – „auf neutralem Boden“ – mit ihm treffen.

An seiner Anzeige ändert das jedoch vorerst nichts. „Jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen, ist mit mir nicht machbar“, sagte Böttger der SZ. Denn mit den Aussagen Degens wurde auch für ihn klar eine Grenze überschritten. Oder wie er in einem Facebook-Kommentar schreibt: „Wenn man alles, was unter der Gürtellinie ist, durchgehen lässt, wird es immer mehr, was darunter passt!“

