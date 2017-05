Auf der Überholspur Die 17-jährige Jasmin Eckart ist mit den Radeberger Frauen Sachsenmeister, Pokalsieger und steigt in die Oberliga auf.

Der Gewinn der Sachsenmeisterschaft war am 22. April der erste große Coup von Jasmin Eckart und ihrem RSV-Team. Hier präsentiert die 17-Jährige stolz die Meisterschale. © Christian Kluge

Handball. Kommt sie richtig in Gang, dann ist Jasmin Eckart vom Radeberger SV nicht mehr aufzuhalten. „Am liebsten spiele ich im Rückraum“, erzählt sie auf der Couch in ihrem Zuhause, mitten in in der Radeburger Innenstadt. Groß ist sie – mit 1,85 Metern ziemlich groß für ihr Alter. Und sehr, sehr sportlich. Steigt sie hoch zum Wurf, dann ist den gegnerischen Torhüterinnen schon recht elend zumute. Denn Jasmin springt nicht nur sehr hoch – sie hat auch einen kräftigen Wurf. Und der Ball landet entsprechend oft im Tor.

Gerade erst hat das junge Mädchen mit den Frauen vom Radeberger SV nicht nur die Landesiga gewonnen, sondern auch den Sachsenpokal vom Vorjahr mit einem Sieg über die HSG Neudorf/Döbeln verteidigt. In der nächsten Saison spielt das Team von Trainer Sebastian Hartmann dann in der Mitteldeutschen Oberliga. Unter anderem gegen den HC Rödertal II, der sich mit einem Endspurt den Verbleib in dieser Spielklasse gesichert hat.

Jetzt ruft die Junioren-Bundesliga

Und noch besser: Jasmin Eckart wird Ende Mai mit den besten Radeberger Jugendspielerinnen und den stärksten Mädels vom HC Rödertal in einer Spielgemeinschaft um die Qualifikation zur Junioren-Bundesliga kämpfen. „Viel Freizeit bleibt mir nicht“, sagt Jasmin, die in der Hochsaison von Montag bis Freitag jeden Tag ein Training auf dem Plan hat und am Wochenende dann noch ein oder zwei Spiele. Mehr geht einfach nicht, denn die 17-Jährige war in dieser Saison mit den Frauen in der Sachsenliga und mit der Jugend in der Mitteldeutschen Oberliga und in der Sachsenliga im Einsatz. Ein Spiel musste also ausfallen – zwangsläufig, denn erlaubt sind nur zwei Einsätze innerhalb von 48 Stunden pro Wochenende.

„Jasmin lebt für den Handball“, bescheinigt auch Mutter Anja, die außer ihrem talentierten Mädel auch noch zwei Jungs im Handball am Start hat. Der 23-jährige Bastian spielt beim HC Elbflorenz II und hat diese Saison ebenfalls den Aufstieg von der Sachsenliga in die Oberliga geschafft. Er hat schon seine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in der Tasche. Und den Gewinn des Sachsenpokals Ende April auch. Dominik, mit 14 Jahren der Jüngste, spielt beim SC DHfK Leipzig mit der C-Jugend in der Sachsenliga sowie mit der B-Jugend in der MHV-Oberliga. Er lernt am Sportinternat in Leipzig.

Freund Daniel ist als Torwart aktiv

Apropos Handball. „Na ja, mein Freund ist auch Handballer“, lächelt Jasmin. Ihr Liebster – Daniel Jahn – hütet bei den heimischen Radeburger Männer-Handballern das Tor. Mit ihm hat der freiwillige Rückzug des traditionsreichen TSV aus der Herren-Sachsenliga ganz sicher nichts zu tun. Das ist ein Sponsorenproblem und damit am Ende eine Geldfrage.

Letztlich wird sich der Wechsel der drei Eckart-Schützlinge zu anderen Vereinen wohl gelohnt haben, denn im Nachwuchsbereich fehlen dem heimischen Radeburger Verein die höherklassigen Möglichkeiten. „Hier gibt es einfach nicht die Voraussetzungen, besonders talentierte Kinder zu fördern und zu trainieren“, sagt Anja Eckart. Sie muss es wissen, denn sie ist seit Jahrzehnten Mitglied im TSV und hat die gesamte Entwicklung hautnah verfolgt. „Meine Kinder sind von frühester Kindheit alle mit dem Handballvirus infiziert. Sie wollten schon damals jedes mögliche Training absolvieren.“

Ein Ergebnis: Die wirklich talentierte Jasmin spielte – nach den Anfängen im Alter von vier Jahren und dann in der F-Jugend in Radeburg – zunächst erst einmal nebenbei mit einer Förderlizenz für den Sachsenliga-Nachwuchs in Hoyerswerda. Dort lernte sie in der C-Jugend auch Vanessa Maluschke kennen, wie sie selbst ein Riesentalent. Beide sind inzwischen bei den Radeberger Frauen erfolgreich. „Wir waren auch gemeinsam in der Landesauswahl Sachsen“, berichtet Jasmin stolz.

Als Hoyerswerda aus Personalmangel kein Jugend-Sachsenliga-Team mehr melden konnte, da ging das Duo Eckart/Maluschke nach Ende der Saison 2014/15 zum Radeberger SV. „Man muss in der Sachsenliga spielen, um in die Auswahl zu kommen“, erklärt Anja Eckart, die sich mit ihrem Lebensgefährten Thomas Eichler trotz 100 Prozent Berufsleben auch noch auf 100 Prozent Nachwuchshandball eingelassen hat. Koordination ist da eben alles.

Wobei Jasmin momentan schon ihre Fahrschule absolviert. Freizeit? „Wenig“, sagt das Nachwuchstalent, das ab und an – wenn es die Zeit überhaupt zulässt – im nahen Pferdehof in Kalkreuth gerne mal reiten geht. Dabei entlastet der hoffentlich bald vorhandene Führerschein weder Mama Anja noch Lebensgefährten Thomas Eichler oder Handballtrainer Steffen Wohlrab vom HC Rödertal, weil im ersten Jahr immer jemand mitfahren muss. Zwar sind es von Radeburg bis Radeberg über die Nebenstraßen nur 25 Minuten Fahrt, aber eben doch viel Zeit, weil man ja auch das Training noch abwarten muss.

„Stimmt, auch Steffen Wohlrab, der in Niederau bei Meißen wohnt, nimmt Jasmin immer mal mit zum Training“, erzählt Anja Eckart, die selbst von 2010 bis 2013 noch einmal eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hat und nun in der Krippe Haselnussspatzen den Nachwuchs in Radeburg betreut, während Thomas Eichler bei Wacker-Chemie in Nünchritz Schichtdienste hat. Und immer versucht, für die drei Handballer seiner Familie da zu sein.

Ausbildung am BSZ Großenhain

Tochter Jasmin lernt nach dem Oberschul-Abschluss 2016 – ihre Lieblingsfächer waren Sport und Musik – derzeit am BSZ in Großenhain. Ziel Sozialassistentin. Und danach möchte sie eine Ausbildung zur Erzieherin beginnen. Wie Mutti Anja, die mit ihrer Berufswahl total zufrieden ist. Aber das dauert noch. „Ich bleibe sicher erst mal beim Radeberger SV. Wo ich später einmal spielen werde, weiß ich heute noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich es noch höherklassiger schaffen könnte“, sagt die junge Handballerin. „Der Zusammenhalt in unserer Mannschaft ist super und der Trainer hat uns sehr gut durch die Saison gesteuert. Er kann mir sicher noch so einiges beibringen. Alles in allem: Das Klima stimmt und es macht großen Spaß!“

Auch RSV-Trainer Sebastian Hartmann ist mit der Saison sehr zufrieden. Im letzten Spiel, der Qualifikation zum DHB-Pokal am 7. Mai, zeigten seine Frauen gegen den Favoriten Markranstädt trotz der 32:42-Niederlage eine tolle Leistung. „Das war ein richtig gutes Spiel“, meinte Hartmann danach. „Und Jasmin war mit Abstand die beste Spielerin. Sie hat auch den Markranstädterinnen die Show gestohlen!“ Überragende zwölf Tore steuerte die 17-Jährige zur RSV-Bilanz bei. Da wird noch einiges zukommen in der nächsten Saison auf die gegnerischen Teams in der Oberliga.

