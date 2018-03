In diesen Mädchen steckt Musik Auf der Treppe zum Erfolg Magdalena Knechtel aus Spitzkunnersdorf und Pauline Lehmann aus Olbersdorf sind top auf dem Saxophon.

Magdalena Knechtel (links) aus Spitzkunnersdorf und Pauline Lehmann (rechts) aus Olbersdorf reisen mit Lehrer Ragnar Schnitzler zum Landeswettbewerb. © www.foto-sampedro.de

Spitzkunnersdorf/Olbersdorf. Wenn sich Pauline Lehmann etwas wünscht für diesen Sonnabend, dann sicher, dass ihr nicht wieder ein Schnitzer passiert. Die elfjährige Olbersdorferin tritt mit ihrem Saxophon nämlich beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ im vogtländischen Reichenbach an. Beim Regionalausscheid vor einigen Wochen hat ihr der kleine Patzer große Sorgen gemacht – völlig unbegründet, wie sich herausstellte: Pauline erreichte mit 25 Punkten nicht nur den ersten Preis, sondern auch eine besondere Auszeichnung für die höchste Punktzahl. Überhört hatte die Jury den Fehler sicher nicht, aber wie gekonnt sie mit dem kleinen Verspieler umgegangen ist, hat die Juroren überzeugt, schätzt ihr Lehrer Ragnar Schnitzler ein. Denn auch das beweise am Ende Können – und das zeigt Pauline nicht nur beim Solo, sondern auch im Quartett. Im fünften Jahr spielt Pauline bei ihm inzwischen Saxophon – genauso lange wie Magdalena Knechtel aus Spitzkunnersdorf. Auch sie reist zum Soloauftritt nach Reichenbach. Die 15-Jährige hat an der Musikschule mit Flötenunterricht begonnen und fühlt sich beim Saxophon nun richtig wohl, spielt auch im Sächsischen Saxophon-Orchester mit. Zum dritten Mal ist sie bei „Jugend musiziert“ dabei: „Der Wettbewerb motiviert mich, man will ja das Beste rausholen“, sagt die Gymnasiastin der Zinzendorfschulen in Herrnhut. Im vorigen Jahr hat sie es sogar bis zum Bundeswettbewerb geschafft – was erst ab einem gewissen Alter überhaupt möglich ist. Aufgeregt sind beide Musikerinnen vor dem Wettbewerbsstart schon, aber ihr Lehrer hat sie gut vorbereitet: „Er macht gern einmal einen Spaß, ist aber auch streng – sonst wird ja nichts aus uns“, sagt Pauline. (SZ/abl)

zur Startseite