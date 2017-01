Auf der Suche nach neuen Zielen Viele Reiseanbieter setzen auf sichere Länder, um noch ein gutes Geschäft zu machen. Frank Schulz sieht es sportlich.

Russland ist für Frank Schulz ein sehr wichtiges Reiseziel. Trotz aller Krisen in der Welt hat er für aktive und naturliebende Menschen ein breites Angebot. © Sven Ellger

Reisen und Sport treiben: Frank Schulz hat das, was er am liebsten tut, zum Beruf gemacht. Etwa 10 000 Reisende waren 2016 Jahr mit seinen Unternehmen in über hundert Ländern unterwegs. Knapp die Hälfte aller Reisen organisieren Schulz und sein Team selbst. Mit den eigenen Touren erzielte Schulz-Reisen einen Jahresumsatz von sechs Millionen Euro, der Gesamtumsatz betrug 10,3 Millionen Euro, sagt Geschäftsführerin Ines Schmitt. 2014 waren es zwei Millionen Euro weniger.

Sinkender Umsatz in der Branche

Frank Schulz leidet wie viele Kollegen unter dem weltweiten Terror. Ägypten, Tunesien, Mali, Libyen, Kenia, Kongo, Somalia und mehrere weitere Länder sind aus Sicherheitsgründen fast oder ganz aus dem Reisekatalog gestrichen. Dazu kommt eine starke Zurückhaltung der Deutschen. So sind nach Einschätzung des Deutschen Reise-Verbandes 2016 die Umsätze bei den Auslandsreisen erstmals nach Jahren mit stetigem Wachstum um etwa vier Prozent gesunken. „Die Reiseveranstalter sehen es jedoch pragmatisch, sie reagieren bei Anschlägen schnell und suchen neue Ziele“, schätzt Ines Kurze vom Messeveranstalter Ortec ein. Dieser erzielte im vergangenen Jahr einen sehr großen Erfolg mit der Neuausrichtung der Reisemesse Dresden. In diesem Jahr steht Andalusien im Fokus.

Der Dresdner Frank Schulz hat schon nahezu alle Länder der Erde bereist, in dieser Woche erst ist er mit einer Gruppe vom Ski-Marathon aus China zurückgekehrt. Damit es weiterhin gut läuft, lädt er zu den Schulz-Reisetagen im Rahmen der Reisemesse Dresden am letzten Januarwochenende in die Börse ein. Wie gewohnt hat er dazu seine Reiseleiter nach Dresden geholt und rund 100 Vorträge organisiert. So gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Reiseleiter und Deutsch-Lehrer Boureima Sissoko aus Mali. Jenes afrikanische Land war zum Jahreswechsel 1991/92 das erste Fernreiseziel der neuen Agentur. Dolmetscher und Reiseleiter Schulz begann 1990 als Alleinkämpfer. Dieses Jahr beschäftigt er bereits 30 Mitarbeiter. Um die Reisetage zu organisieren, gibt er alles in allem über 60 000 Euro aus. „Der direkte Austausch ist das Besondere bei uns. Darauf legen wir sehr großen Wert. Die meisten schätzen es, wenn sie bereits im Vorfeld die Reiseleiter persönlich kennenlernen“, sagt er. Gereist wird in kleinen Gruppen. „Wir führen die Gäste nicht nur zu den Highlights, sondern auch über versteckte Pfade und zu abseits liegenden Orten. Wir sind dem Besonderen auf der Spur, nächtigen zumeist in kleinen, familiengeführten und landestypischen Pensionen und Hotels“, erklärt Schulz.

Mali symbolisiert zugleich die Probleme in der Branche. Solange es für das afrikanische Land eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt, wird Schulz nicht mehr mit Gruppen durch Mali reisen. Boureima Sissoko ist froh, für Schulz-aktiv-reisen jetzt Gruppen durch Senegal zu führen. „Außerdem hat er in Mali von dem Geld, das die Reisenden gespendet haben, eine Privatschule mit sechs Klassen und einer Kita aufgebaut“, erzählt Schulz. Auch das Projekt geht weiter, eine frühere Mitreisende hat ihm bereits wieder eine Spende übergeben. Damit kann Sissoko mehrere Monate die Gehälter seiner Lehrer bezahlen. Irgendwie schließt sich der Kreis: Als Kind lernte Schulz einst Mali kennen. Weil seine Eltern von 1967 bis 1970 dort als Lehrer arbeiteten, besuchte er eine deutsche Schule in Mali und wurde von der Begeisterung für Afrika „infiziert“.

Sportreisen immer beliebter

Nicht nur die politische Lage, sondern auch Naturkatastrophen und Epidemien gefährden zuweilen lang geplante Reisen. Da gelte es, flexibel zu sein und Kompromisse zu finden. Schulz vertraut in diesen Situationen noch stärker als sonst seinen einheimischen Reiseleitern. Von den Medien wünscht er sich, dass diese nicht nur über die Katastrophe, sondern stärker auch über Normalisierung der Lage danach berichten.

Schulz ist selbst sehr sportlich. Zu seinem 50. Geburtstag hat er das erste Mal am kältesten Halbmarathon der Welt im russischen Omsk teilgenommen. Zur russischen Weihnacht zeigt das Thermometer dort bis zu minus 32 Grad. In zwei Jahren, zum 60. Geburtstag, will Schulz wieder in Omsk starten. Russland ist übrigens das begehrteste Reiseziel und macht etwa zehn Prozent des Umsatzes aus. Auf der Hitliste der selbst veranstalteten Reise folgen Madeira, Azoren, Finnland, Peru und Tansania. Seit 2012 gibt es Schulz-Sportreisen, und seit 2016 organisiert er unter Schulz- individuell Traumreisen nach persönlichen Wünschen. Neben der Zentrale in der Bautzner Straße 39 und der „Reisekneipe“ in der Görlitzer Straße hat Schulz 2016 Reisebüros in Oberhof und Berlin eröffnet.

