Auf der Suche nach Lösungen Was in der vergangenen Saison Dynamo Dresden war, ist in diesem Jahr Holstein Kiel. Dennoch rechnen sich die Schwarz-Gelben am Sonntag etwas aus.

Vor dem Spiel in Kiel denkt Dynamo-Coach Uwe Neuhaus über kleinere Anpassungen des Spielsystems nach. © Robert Michael

Noch redet in Dresden und bei Dynamo niemand vom Abstiegskampf, aber: „Natürlich kann jeder die Tabelle lesen“, sagt Trainer Uwe Neuhaus. Vor dem Spiel am Sonntag bei Holstein Kiel trennen die Schwarz-Gelben gerade einmal drei Punkte vom Relegationsplatz 16. Thematisieren will der 57-Jährige das drohende Szenario aber nicht. Stattdessen erklärt er den Ansatz optimistisch: „Wir wollen in Lösungen denken, nicht in Problemen.“

Dazu gehört auch, kleinere Änderungen an der taktischen Ausrichtung nicht auszuschließen. Das liegt aber weniger an den fehlenden Erfolgserlebnissen seines Teams in jüngster Zeit, sondern vielmehr in der besonderen Spielweise des auf Platz zwei stehenden Aufsteigers. „Man hat uns in der Vergangenheit schon attestiert, viel auf dem Spielfeld zu rochieren. Das gilt für Kiel mindestens genauso“, sagt Dynamos Cheftrainer. „Wenn man an unseren erfolgreichen Start im Vorjahr denkt, haben sie das aber noch mal getoppt.“

Auch die Aufstiegseuphorie sei nach wie vor nicht zu vernachlässigen. „Sie waren ja auch lange genug nicht dabei“, sagt Neuhaus dazu. 36 Jahre, um genau zu sein. Dazu kommt, „dass sie ihr Ding bedingungslos durchziehen“. Überhaupt spiele die Mannschaft von Markus Anfang ein in der zweiten Liga ziemlich einmaliges System. So sei eine Besonderheit der Störche, dass die Außenverteidiger nicht stur die Flügel hoch und runter laufen, sondern nach innen zögen und somit Räume für die Mitspieler eröffneten.

Auch wenn die Ostseestädter derzeit eine Topmannschaft seien, so räumt Dynamos Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann seinem Team trotzdem eine Siegchance ein: „Wir haben die Möglichkeit, dort drei Punkte zu holen. Vor der Länderspielpause ist ein Erfolgserlebnis ja noch eine zusätzliche Motivation.“ Zudem sei die Stimmung in der Kabine alles andere als schlecht, auch wenn der 21-Jährige zugibt: „Klar ist sie nach fünf Siegen in Serie noch besser.“

Dynamos voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe – Seguin, J. Müller, Ballas, F. Müller – Konrad – Kreuzer, Benatelli, Hauptmann, Duljevic – Mlapa.

