Auf der Suche nach Kabeln

© André Schulze

Rietschen. In Rietschen geht, anders als in den meisten Gemeinden im Landkreis Görlitz, der Breitbandausbau voran. Mitarbeiter der Firma Rentsch & Balke aus Calau nehmen die Erdarbeiten für die Hausanschlüsse vor. Mit einem Detektor beziehungsweise Sensor wird der Boden nach Kupferleitungen, Strom- oder Signal-Kabeln abgesucht. Nur durch den starken Frost sind die Arbeiten unterbrochen worden.

Warum an vielen Stellen aufgebuddelt, aber trotzdem nichts zu sehen ist, begründet Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer mit dem unterirdischen Verlegen der Kabel. In der Straße Am Wasserwerk reichen die neu verlegten Glasfaserkabel bereits bis in die Gebäude, so der Bürgermeister. Schnelles Breitband bekommen die Rietschener aber erst, nachdem das Projekt in allen Ortsteilen fertig ist. Den Plänen zufolge wird das im Sommer sein.

