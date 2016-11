Auf der Suche nach Gelassenheit Der Sieg beim Turn-Weltcup ist für Andreas Bretschneider ein versöhnlicher Abschluss einer verkorksten Olympia-Saison.

Der Gedanke an Rio schmerzt Andreas Bretschneider noch immer.Foto: dpa © dpa

Eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Vorige Woche robbte Andreas Bretschneider noch beim Bundeswehrlehrgang in Hannover durch den Schlamm. Dazu zwickt die linke Schulter, die dringend operiert werden muss. Nach dem enttäuschenden Olympia-Sommer hätte der Turner aus Chemnitz also gute Gründe, sich in diesem Jahr nicht mehr die Hände an der Reckstange aufzureiben. „Doch mit diesem Ergebnis von den Spielen wollte ich mich 2016 nicht von der internationalen Bühne verabschieden“, sagt er. „Ich wünschte mir einen ordentlichen Abschluss.“

Und der ist Bretschneider beim Weltcup in Cottbus am Reck eindrucksvoll gelungen. Nach dem Rücktritt von Olympiasieger Fabian Hambüchen setzt er den Erfolg am Königsgerät fort. „Ich bin natürlich zufrieden, dass ich ohne große Vorbereitung mit einer sicheren und soliden Übung gewonnen habe.“

Dafür brauchte er nicht einmal das von ihm kreierte Flugelement. Dieser „Bretschneider“, der als das schwierigste Element der Welt gilt und den niemand außer seinem Erfinder turnen kann, ist Fluch und Segen zugleich. In Rio hatte es dem 27-Jährigen seine ersten Spiele vermasselt. Beim Doppelsalto mit Doppelschraube bekam er die Reckstange nicht rechtzeitig zu fassen – und landete auf dem Boden.

Schon hundertmal habe er sich das Video vom Wettkampf angeschaut, aber keinen technischen Fehler feststellen können. „Es war eine Nachlässigkeit beim Anfassen. Ich hätte mit mehr Energie an die Stange gehen müssen“, sagt er. „Hänge ich, wäre ich vorn dabei.“ Hop oder top. Alles oder nichts. Er weiß um das Risiko, doch es ist für den weniger eleganten Turner die einzige Chance. „Ich bin noch immer nicht drüber hinweg“, sagt Bretschneider auch drei Monate nach Rio. Es zu sehr zu wollen, war mal wieder sein Problem, denkt er. „Mit ein bisschen Abstand stelle ich fest, dass es Dinge im Leben gibt, die in jeglicher Hinsicht mehr Wert haben als sportlicher Erfolg“, schreibt der Reck-Spezialist in einem Facebook-Beitrag. Das Foto dazu zeigt ihn mit seinem kleinen Sohn Piet.

Und mit diesem Gefühl will der Sportsoldat auf dem Weg nach Tokio seinen „lebenslang beherrschenden Wettkampfkrampf durch mehr Gelassenheit ersetzen“. Dem einen liegt das mehr, einer wie Bretschneider muss daran hart arbeiten. „Ich sollte nicht mehr so verbissen sein.“

Der Kopf ist das eine, natürlich muss auch der Körper mitspielen. Bereits im Frühjahr hatte Bretschneider einen Sehnenriss an der linken Schulter erlitten und trotzdem die komplette Saison geturnt. Am 20. Dezember nun ist der OP-Termin in Berlin. Danach werde entschieden, ob die gleichfalls lädierte rechte Schulter auch operiert werden muss. Der Heilungsverlauf wird etwa ein halbes Jahr dauern. Die EM im April im rumänischen Cluj ist damit kein Thema, er hofft auf die WM im Oktober in Montreal. „Ich werde aber nichts übers Knie brechen und trete nur an, wenn ich eine Chance auf eine Medaille habe.“ Bei aller Gelassenheit, seine Ansprüche schraubt er nicht zurück.

