Auf der Suche nach einem Schlafplatz Über 1 000 Leute wurden 2017 bei der Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie beraten. Die meisten fallen in der Stadt nicht auf.

Bilder wie hier in Köln bieten sich nur selten in Dresden. Trotzdem gibt es auch hier viele Menschen ohne Wohnung. © dpa

Wo kann ich morgen hin? Bei welchem Bekannten bin ich noch nicht untergekommen? Ist es schon warm genug, um unter der Brücke zu schlafen? Allein die Wohnungsnotfallhilfe – früher Wohnungslosenhilfe – der Diakonie hat im vergangenen Jahr 1 079 Menschen beraten. Einige davon waren kurz davor ihre Unterkunft zu verlieren. Über die Hälfte der Personen war aber bereits wohnungslos, als sie die Beratungsstelle auf der Mohnstraße in Pieschen erstmals betreten haben.

Seit zwei, drei Jahren ist die Größenordnung etwa gleichbleibend. „Aus moralischer Sicht wünschen wir uns natürlich, dass wir weniger zu tun hätten“, sagt Michael Schulz, der die Beratungsstelle leitet. Denn das sind nur Zahlen einer Anlaufstelle. Vier gibt es in Dresden. Die Zahl der Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind, dürfte noch höher sein. Schätzungen gibt es hierzu allerdings nicht.

Die Zahlen der Diakonie-Beratungsstelle zeigen: Vor allem Männer im Alter zwischen 20 und 40 Jahren kommen in eine solche Situation. Meist sind sie arbeitslos. Allerdings ist der Prozentsatz derer, die trotz geregeltem Einkommen ohne Wohnung sind oder Gefahr laufen, zu sein, deutlich gestiegen. Er lag 2017 bei über 12 Prozent. „Diese verdienen teilweise zu wenig, um sich eine Wohnung mieten zu können oder haben Schulden aus früheren Mietverhältnissen“, erklärt Michael Schulz, Leiter der Wohnungsnotfallhilfe.

Die meisten der Klienten fallen in der Stadt nicht auf. „Wir haben nicht so eine offene Szene wie beispielsweise in Hamburg“, sagt Schulz. „Dort muss man nur aus dem Hauptbahnhof treten und sieht sofort Wohnungslose.“ Dafür sei Dresden zu klein. „Oft ist von außen gar nicht wahrnehmbar, dass jemand wohnungslos ist. Das ist von den Betroffenen auch so gewollt“, sagt der Leiter. Und wohnungslos sei nicht gleich obdachlos.

So kommen fast die Hälfte der Klienten der Wohnungsnotfallhilfe bei Freunden oder Bekannten unter. Ohne Obdach sind sie also nicht, wohl aber ohne eigenen, vertraglich geregelten Wohnraum. Nur etwa 17 Prozent „machen Platte“, wie man in der Szene sagt. Das heißt, dass sie unter Brücken, auf Parkbänken, in Abrisshäusern oder anderswo schlafen. Nur rund acht Prozent nehmen Plätze in Übernachtungsstätten in Anspruch.

In vielen Fällen erzielt die Wohnungsnotfallhilfe Erfolge. So wurde der Verlust des Apartments 2017 in 138 Fällen abgewendet. 83 Leuten konnte eine neue Wohnung ermittelt werden, in 77 Fällen zumindest eine vorübergehende Bleibe.

