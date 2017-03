Auf der Suche nach einem Platz im Kunst-Raum an der Hoyerswerdaer Braugasse Seit Donnerstag sind nun für zwei Monate im Bürgerzentrum Braugasse 1 auf Initiative der KulturFabrik Arbeiten von Udo Klenner zu sehen.

Udo Klenner (* 1957 in Hoyerswerda, aufgewachsen in Straßgräbchen) im Vestibül der KulturFabrik. Jedes Bild habe seine eigene Brennweite, erklärt der Maler. Erst der richtige Abstand schärfe das Motiv, die Intention, den Zugang des Betrachters. Klenner schickt die Betrachter auf einen Kunstparcours an der Braugasse.Foto: Mandy Fürst

Hoyerswerda. Die Ausstellung ist die zweite in einer angedachten Reihe von vier bis sechs Werkschauen, die den Projektnamen „Kunstraum“ trägt. In Ergänzung zum alle zwei Jahre stattfindenden Kunstmarkt „artkontext“ untersuchen die Macher die unterschiedlichen Areale des Hauses auf ihre Eignung als Galerie.

„Gebrochene Landschaften“ titelte der Prolog der Studie im Oktober vergangenen Jahres. Die Fotografien und Gemälde von Thomas Kläber, Jürgen Matschie, Andreas Schnögl und Michael Kruscha trugen die Gegensätzlichkeit des Bergbaus und seiner Folgen in das Herz der früheren Arbeiterwohnstadt. Ambivalent sei auch das Verhältnis dieser ersten Ausstellung zur jetzigen Fortsetzung der Serie, sagt Kurator Michael Kruscha in seiner Laudatio. Der Unterschied sei vor allem räumlich begründet: fehle doch inzwischen der mit der Konzeption des Hauses eng verflochtene „FreiRaum“ der Braugasse 1, der für die zeitweise Nutzung als „Kunstraum“ bestens geeignet war. Der Galeriegedanke habe der Tourist-Information, die dort eingezogen sei, weichen müssen, so Kruscha. Auch die erste Ausstellung habe ein erhofftes Umdenken der Stadt nicht mehr auslösen können.

Vom Chaos zur Harmonie

Spannend stellt sich daher die Suche nach dem Platz für Kunst in einem „Kunstraum KuFa“ dar. Sechs Stunden haben Michael Kruscha und der Berliner Maler Udo Klenner die Ausstellung gehängt. Zwei Stunden lang habe er die Architektur, die er nur von Fotos kannte, auf sich wirken lassen, sagt Klenner. Die Winkel, Ecken und Distanzen forderten eine aktive Auseinandersetzung mit dem Raum. Er habe den Platz für sich und seine Bilder suchen müssen.

Der Titel von Klenners Ausstellung „Kein Ort. Nur Ego“ lehnt sich an Christa Wolfs Romantitel „Kein Ort. Nirgends.“ an. Das „Ich“ als Mittelpunkt der Weltbetrachtung. Klenner fordert das Hinterfragen von Kunst und Gesellschaft durch den mündigen und verantwortungsvollen Menschen heraus. Rhythmen und Reihungen, Chiffren, Vernetzungen und Variationen von Buchstaben, Zahlen und erfundenen Formen seien eine Einladung in die Welt der Selbstwahrnehmung. Der Schaffensprozess laufe, vom Chaos ausgehend, auf ein harmonisches Ganzes hinaus. Eine Annäherung mit Happy End, vielleicht Pendant für die Suche nach dem Platz für die Kunst im Kunstraum Braugasse, aufzulösen im Aufeinanderzugehen von Inhalt und Form. Das Haus sei prädestiniert dafür, zeitgenössische Kunst zu zeigen, sagt Michael Kruscha. „Die Bilder beeinflussen schon jetzt den Raum“, findet KuFa-Geschäftsführer Uwe Proksch und gesteht seine Begeisterung. Für Klenner und dessen Bereitschaft, sich auf die ungewöhnliche Architektur im „Kunstraum KuFa“ einzulassen.

