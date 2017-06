Auf der Suche nach der passenden Lehrstelle 250 Besucher informierten sich am Wochenende bei Koenig & Bauer über Ausbildungsberufe.

Das war 2015: Die Mechatroniker-Azubis Laura Pohl (rechts) und Franz Joachim hatten bei KBA Planeta ihren Wunschberuf gefunden. Der Druckmaschinenhersteller konnte im Zuge des Tages der offenen Tür auch neue 32 Azubis, die am 7. August ihre Lehre beginnen, begrüßen.. © Symbolbild/Archiv/Arvid Müller

Auch in diesem Jahr lud der Radebeuler Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer (KBA) wieder zu einem Tag der offenen Tür auf sein Gelände in der Friedrich-List-Straße 47 ein. Etwa 250 Besucher – und damit 50 mehr als im Vorjahr – nutzten am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr die Gelegenheit, sich über Berufe wie Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker und Industriemechaniker zu informieren.

„Angesichts der Tatsache, dass heute auch andere Firmen Informationsveranstaltungen anbieten, sind wir mit der Resonanz zufrieden“, sagt der Abteilungsleiter Berufsausbildung, Jochen Mann. Zielgruppe waren Oberschüler, die gegenwärtig die 9. Klasse besuchen und demnächst auf Lehrstellensuche gehen. 30 Ausbildungsplätze bietet der KBA, Standort Radebeul, ab dem 13. August 2018 an. Insgesamt 122 Azubis sind aktuell in dem Unternehmen tätig.

Hoch im Kurs standen am Sonnabend bei denjenigen, die noch jünger sind oder erst einmal hineinschnuppern wollen, auch die Schülerpraktika der Firma. „Für Praktika während des Schuljahres, aber auch in den Sommerferien gab es eine rege Nachfrage“, so Mann, der allerdings einräumte, dass es generell immer schwieriger werde, die passenden Bewerber zu finden. „Für uns ist das zwar nicht so problematisch wie für kleinere Firmen. Dennoch spüren wir den Trend zur weiterführenden Schule. Diese Bewerber fehlen uns“, sagt der Abteilungsleiter.

Traditionell begrüßte die Geschäftsleitung im Zuge des Tages der offenen Tür auch 32 Azubis und ihre Angehörigen, die am 7. August ihre Lehre beginnen.

