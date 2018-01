Auf der Suche nach dem Wenzel Am Sonntag war in Schleife das Sorbische Nationalensemble zu erleben. Das Hochzeitsmotiv durchzog das Programm.

Auf Labrador erlebte der Weltreisende den Trommeltanz der Inuit. © Jost Schmidtchen

„Auf den Spuren sorbischer Auswanderer“ lautete in diesem Jahr das Motto der Vogelhochzeit, des Programms für die Erwachsenen. Aufgeführt wurde es vom Sorbischen Nationalensemble Bautzen (SNE) in Schleife im ausverkauften Sorbischen Kulturzentrum (SKC).

„Bei der diesjährigen Vogelhochzeit begeben sich die Hauptakteure auf Spurensuche der sorbischen Auswanderer, Missionare, aber auch der Abenteurer. Dabei geht es natürlich um keine wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas, sondern um einen spielerischen Umgang mittels Musik, Gesang und Tanz. Das Stück konzentriert sich vorwiegend auf vier Erfahrungen sorbischer Weltreisender“, heißt es zur Einleitung im Programmheft.

Die Erinnerungen an die sorbischen Auswanderer reichen weit zurück. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber Jurij Wenzel (Joachim Kubitz) wanderte erst vor 40 Jahren aus. Sogar seinen wertvollen „Trabant“ ließ er damals zurück. Weil ihm seine Schwester, die nunmehr sorbische Großmutter (Alena Farkas) die Liebe zu einem deutschen Mädchen vergällte.

Schon hier setzte bereits das Hochzeitsmotiv ein, sehr gelungen inszeniert. Großmutter grämte sich schließlich selbst darüber, doch Jurij war in der weiten Welt verschwunden. Ihn zu suchen, oblag nun Tomas (Michael Ziesch), ihrem Enkel. Dessen Chef (Andreas Hentzschel) zeigte sich großzügig: Er stellte seinem Mitarbeiter seinen Privatjet samt Pilotin (Helena Büttner) zur Verfügung. Beide düsten nun aus der Lausitz um die Welt, um den Jurij Wenzel zu finden. Das erwies sich als gar nicht einfach. In Labrador war er nicht zu endecken, in Texas nicht und auch nicht auf Hawaii. Erst in Australien fanden sich Spuren. Die Sorben waren weltweit als Auswanderer bekannt. Doch nicht überall hat sich das Sorbische in der Welt erhalten können. Aber das Vogelhochzeitsprogramm zeigte, dass alle Völker, so wie in der Lausitz die sorbische Minderheit, ihre Kulturen bewahren. So die Labrador Inuit mit ihrem Trommeltanz. In Amerika gab es mehrere Zielgebiete der sorbischen Auswanderer.

In Iowa in Texas erinnerten daran der Tanz der Cowboys und die Kochrezepte aus der alten Heimat. Im Mittelpunkt standen dabei natürlich die sauren Gurken aus dem Spreewald. Auf Hawaii wurde es unserem Tomas dann schon etwas mulmig. Keine Sorben weit und breit, aber wunderschöne Hawaii-Mädchen (Susanne Bartke, Manuela Kuschke), die unserem Weltreisenden aus der Lausitz mit Hulahula den Kopf verdrehten. Bis er ohnmächtig wurde. Auf dem langen Weiterflug nach Australien geriet der Flieger in mächtige Wetterturbulenzen, aber dank der Pilotin ging alles gut und so landeten beide wohlbehalten in Australien. Und fanden dort den Jurij Wenzel, der als bekannter Weinhändler mit dem besten Wein Australiens handelte. Den brachte er schließlich sogar mit in die Lausitz. Natürlich zum Wiedersehen mit seiner Schwester, der Großmutter und zur Vogelhochzeit. Getraut wurden freilich keine Vögel, sondern der Bruder von Tomas, und dessen Chef hatte auch kalkuliert: Tomas heiratete seine Pilotin, und Jurij Wenzel zeigte nach 40 australischen Jahren, dass er als sorbischer Braschka nichts verlernt hat.

Alle waren glücklich. Im Publikum im SKC flossen einige Tränen der Rührung, und nach einem Riesenapplaus wurde das Schlussbild der Hochzeit noch einmal wiederholt. Lob auch dem Orchester des SNE unter der Stabführung von Andreas Pabst und den Damen und Herren des Balletts in der Choreografie von Mia Facchinelli sowie dem Chor des SNE. Es war eine Vogelhochzeit wie aus dem Bilderbuch.

