Auf der Suche nach dem Schlemmerland

Kulinarischer Anker im Görlitzer Alltagstrubel: Das „Nordsee“-Restaurant zählt zu den Klassikern und verkauft täglich rund 100 Mittagessen, die Fischbrötchen „auf die Hand“ nicht mitgerechnet. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Döner, Döner, Döner. Wer in der Innenstadt auf der Suche nach einem schnellen Essen ist, stößt auf Schritt und Tritt auf die Fladen mit Fleisch und Salat. Vor allem zwischen Hospitalstraße und Bahnhof konzentrieren sich diese türkischen Imbissläden – also dort, wo sich die Berliner Straße schwer tut, wieder eine attraktive Einkaufsmeile zu werden.

Doch wenn man den Horizont weiter aufzieht, vom Bahnhof bis zum einstigen Kaufhaus, dann kann von Monokultur nicht die Rede sein. Bäcker, Fleischer, mehrere Asia-Läden, Nordsee und „Gastmahl des Meeres“, Pizzeria, Burger-Restaurant, zwei schnelle Suppenküchen ...

Vergleicht man das gastronomische Angebot in der Görlitzer Einkaufszone mit dem Kornmarktcenter in Bautzen, fehlen dennoch zwei wichtige Facetten. In Bautzen gibt’s mit „Immergrün“ eine spezielle Obst- und Gemüsebar, die gesunde Mixgetränke und vegetarische Sandwiches bietet. Das geht fix, ist „hip“ und gesund – wenn auch nicht billig. Und natürlich hat das Kornmarkt-Center noch einen McDonald’s zu bieten, den es in der Görlitzer Innenstadt nicht gibt. Ansonsten sind es vor allem zwei Unterschiede, die auffallen: Das gesamte Angebot an Geschäften und Gastronomie ist kompakt auf ein paar tausend Quadratmetern und drei Etagen vereint. Die Berliner Straße bietet zwar keineswegs weniger – das aber auf einer Länge von 600 Metern.

Neben den Döner-Läden haben sich in den vergangenen Jahren aber durchaus einige erfolgreiche Gastro-Inseln herausgebildet. Die beiden großen Cafés, „Zentral“ und „Dreißig“ bieten mittags auch kleine Snacks. Der große Hafen für die Mittagspause von Büroarbeitern oder Einkaufsbummlern aber ist die „Nordsee“. Tag für Tag rund 100 Mittagessen „zum Hinsetzen“, dazu ein reger Verkauf von Wraps und Fischbrötchen an der Straßentheke. Filialleiterin Silvia Seifert freut sich, dass ihr Restaurant nach der Neugestaltung immer mehr zu einem Wohlfühl-Ort wird. Priorität aber hat die Schnelligkeit. „Man wartet nicht länger als zehn Minuten aufs Essen und kann innerhalb einer halben Stunde fertig sein“, sagt Silvia Seifert.

Aber was haben Essen und Kaufen überhaupt miteinander zu tun? „Gastronomie hat eine sehr große Bedeutung“, sagt der Manager des Kornmarkt-Centers in Bautzen, Christian Polkow. In größeren Centern gebe es mittlerweile überall regelrechte „Food-Courts“, also Bereiche mit vielen Anbietern und gemeinsamer Sitz-Zone. Der Center-Manager achtet auch bei der Gastronomie auf den richtigen Mix.

Genau das, sagt der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Hartmut Wilke, ist in einer Innenstadt nicht so einfach. Mit dem städtischen Einzelhandelskonzept lasse sich die Menge bestimmter Angebote steuern, nicht aber die Qualität. In einem Center hingegen entscheidet der Eigentümer, ob er die nächste freie Fläche an einen Döner-Imbiss oder eine Sushi-Bar vermietet.

Dass der Einzelhandel und die Gastronomie immer mehr miteinander zu tun haben und voneinander abhängen, sieht auch Stadtplaner Wilke. Handel und Dienstleistung müssten heute viel stärker als früher „mit einem Erlebnis verbunden“ sein. „Es geht nicht mehr nur darum, das Dasein zu sichern.“ Allerdings erkennt er an, dass die Döner-Restaurants in der Innenstadt durchaus sehr beliebt und belebt seien. Wenn er sich mehr Abwechslung wünscht, kann er aber nicht von Amts wegen eingreifen, sondern muss Partner suchen, die er von seinen Vorstellungen über eine lebendige Innenstadt überzeugt. Die Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH (EGZ) ist ein solcher Partner.

Die Leiterin der Wirtschaftsförderung in der EGZ, Eva Wittig, beobachtet aktuell einen deutlichen Wandel im Handel. „Wohlfühlzonen“ in Geschäften werden immer wichtiger, sagt sie. Das kann auch die kleine Kaffee-Bar in der Boutique sein. Der Ort für solche Experimente ist aus ihrer Sicht bislang nicht die Berliner, sondern die Jakobstraße. „Kreativwirtschaft“ nennt sich dieses Feld, auf dem vor allem jüngere Menschen neue Wege ausprobieren. Und bei der EGZ gibt es einen Mitarbeiter, der sie dabei gezielt unterstützt.

Wie Eva Wittig, setzt auch der Center-Manager der Straßburg-Passage, Tobias Heid, einige Hoffnung in den Postplatz, der gerade neu gestaltet wird. Wenn vor der Brasserie keine Autos mehr fahren oder parken, kann man viel fürs Flair tun, glaubt er. „Wir müssen vor allem den Leuten aus dem Umland etwas bieten, damit sie zu uns kommen und nicht nach Bautzen oder Dresden fahren.“ Denn die Görlitzer Innenstadt könne nicht allein von den Görlitzern leben.Auf ein Wort

