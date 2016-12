Auf der Suche nach dem perfekten Joghurtbecher Die Firma Watttron ist neu im Freitaler Technologiezentrum – und will für eine kleine Revolution im Supermarkt sorgen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Marcus Stein, Ronald Claus und Sascha Bach haben das Unternehmen Watttron gegründet. In ihrem Büro im Technologiezentrum steht eine Anlage, mit der sie ihre Ideen für neue Verpackungen testen können. © Karl-Ludwig Oberthür Marcus Stein, Ronald Claus und Sascha Bach haben das Unternehmen Watttron gegründet. In ihrem Büro im Technologiezentrum steht eine Anlage, mit der sie ihre Ideen für neue Verpackungen testen können.

Dieses neuartige Heizfeld hat Watttron entwickelt. Jedes der fünf mal fünf Millimeter großen Quadrate lässt sich einzeln steuern.

Freital. Manchmal fängt der Umweltschutz beim Joghurtbecher an – zumindest ist das in der Welt von Marcus Stein so. „Auf den Komfort, den ein Joghurtbecher aus Plastik oder eine Kaffeekapsel bringt, werden die Kunden wohl auch in Zukunft nur schwer verzichten wollen“, sagt der 27-jährige Ingenieur. „Aber wir können wenigstens dafür sorgen, dass nur so viel Kunststoff eingesetzt wird wie wirklich nötig ist.“ Mit seinem Unternehmen Watttron, das seit Oktober im Freitaler Technologiezentrum sitzt, will er genau das erreichen – und damit für eine kleine Revolution in den Supermarktregalen sorgen.

Stein und seine drei Mitgründer haben sich schon an der TU Dresden und am dortigen Fraunhofer-Institut intensiv mit Kunststoff-Verpackungen und deren Herstellung beschäftigt. Das Unternehmen im Freitaler Technologiezentrum ist eine sogenannte Ausgründung des Forschungsprojektes. Die Jung-Unternehmer stellten fest, dass man Verpackungen heute mit einer eigentlich veralteten Methode herstellt. Vereinfacht gesagt wird eine Kunststofffolie mittels eines Heizsystems – ähnlich einer Herdplatte – erhitzt. Dadurch wird es heiß und kann mithilfe von Druckluft in die gewünschte Form gebracht werden. Das Problem: Der Formungsprozess kann mit dieser Methode nicht gezielt gesteuert werden, weil das Plastik ziemlich gleichmäßig erhitzt wird. Der fertige Joghurtbecher hat an einigen Stellen also mehr Kunststoff, als er eigentlich bräuchte.

Watttron hat deswegen ein neuartiges Heizfeld entwickelt. Es besteht aus Hunderten jeweils fünf mal fünf Millimeter großen Quadraten. Diese können einzeln auf die jeweils gewünschte Temperatur gebracht werden. Ein Computerprogramm – auch das haben die Unternehmer entwickelt – kann nun genau berechnen, an welche Stellen der Kunststoff auf welche Temperatur gebracht werden muss, um den idealen Joghurtbecher herzustellen. Auf mindestens zehn und bis zu 60 Prozent Material könnte so verzichtet werden. Der Verpackungshersteller kann also jede Menge Geld sparen und weniger Plastik landet letztlich auf dem Müll. Die Herstellung eines Joghurtbechers ist dabei nur ein Beispiel, um das Prinzip gut zu veranschaulichen. Die Watttron-Idee könnte aber auch für andere Verpackungen, für die Produktion von Flugzeugteilen oder in der chemischen Industrie eingesetzt werden.

Theoretisch wäre es auch denkbar, dass eine Wohnung dank der Mini-Temperaturfelder millimetergenau beheizt wird. Jedenfalls gab es eine solche Anfrage schon. „Mit unserer Idee wollen wir eine Plattform für verschiedene Industrien sein“, sagt Stein.

Viel Platz zum Ausbreiten

Die Unternehmer hatten sich eigentlich in Dresden nach geeigneten Flächen für ihre Firma umgeschaut. Aber vor allem weil sie einen Mix aus Büro- und Produktionsflächen brauchen, wurden sie nicht fündig. „Irgendwie sind wir dann zum Technologiezentrum hier in Freital gekommen“, sagt Stein. Die Verhandlungen mit Geschäftsführer Jörg-Peter Schautz seien unkompliziert gewesen. Die technische Ausstattung des Zentrums, zum Beispiel mit einem großen Lastenaufzug, sei hervorragend. „Und die Lage ist sehr gut.“ In der zweiten Etage hat Watttron nun ein 60 Quadratmeter großes Büro bezogen. Rundherum ist aber noch Platz, damit sich die Firma auf insgesamt 250 Quadratmeter ausbreiten kann.

„Es ist natürlich für uns als Start-up toll, wenn wir zunächst klein anfangen und Stück für Stück wachsen können“, sagt Mitgesellschafter Ronald Claus. „Mit jedem Projekt, was wir bekommen, brauchen wir auch mehr Platz.“

Nach eigenen Angaben sind die Neu-Freitaler zurzeit mit mehreren Verpackungsherstellern im Gespräch. „Namen können wir nicht nennen“, sagt Stein. „Aber wenn man sich die Verpackungen in einem Supermarktregal anschaut, dann sind ziemlich viele Hersteller davon dabei.“ Zurzeit arbeiten die Forscher daran, die Produktion mit dem neuen Heizfeld für die serielle Fertigung weiterzuentwickeln. Im kommenden Jahr soll erstmals eine Pilotlinie bei einem Kunden aufgebaut werden.

Dass die Idee Potenzial hat, daran glauben nicht nur die Wattron-Gründer. Im September erhielt das Unternehmen den Deutschen Verpackungspreis, mit dem innovative und kreative Verpackungsideen prämiert werden. „Wir denken, dass in der Firma viel Potenzial steckt“, sagt Stein. Er und seine Mitstreiter wollen ein regionales Technologieunternehmen aufbauen. Denkbar sei, dass man irgendwann einen eigenen Firmensitz im Freitaler Technologiepark errichte. „Wir sind begeistert von Freital“, sagt Stein. „Es gibt keinen Grund, hier wegzugehen.“

