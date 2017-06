Auf der Suche nach dem Detail Für den Titelverteidiger geht es beim America’s Cup vor Bermuda schon um alles. Dem USA-Team fehlt das Tempo.

Steuermann Peter Burling vom Team Neuseeland hat einen feuchten Arbeitsplatz. Der macht ihm aber gerade viel Freude – weil er das USA-Team ärgern kann. © dpa

Das Licht in der Teambasis brannte Tag und Nacht, die klugen Köpfe rauchten. In den großen weißen Hallen – direkt am malerischen Großen Sund von Bermuda gelegen – fahndeten Ingenieure, Bootsbauer und die Crew um Jimmy Spithill rund 120 Stunden lang fieberhaft nach den winzigen Details, die dem angeschlagenen Titelverteidiger im America’s Cup wieder Hoffnung schenken sollten.

Fast aussichtslos unterlegen und mit einem bedrohlichen 0:3-Rückstand war das erfolgsverwöhnte Team von Milliardär Larry Ellison am Auftakt-Wochenende vom bislang übermächtigen Herausforderer Neuseeland in die fünftägige Pause geschickt worden. Der Samstag mit den Rennen 5 und 6 wird für die Amerikaner zum Tag der Wahrheit – haben sie den Rückstand auf die innovativen Kiwis entscheidend verringern können?

Ist dies nicht der Fall, droht in der First-to-Seven-Serie schon am Sonntag der frühzeitige K.o. „Alles kommt auf den Tisch, nichts wird unseren Augen entgehen. Das kann ich garantieren“, hatte der angeschlagene australische Skipper Spithill kämpferisch gesagt und einen Neustart seinen Teams angekündigt.

Mut schöpft er auch aus der Historie. 2013 war Oracle eine sensationelle Aufholjagd gelungen, damals verwandelten sie ein 1:8 noch in einen 9:8-Triumph! Doch Experten bezweifeln, dass das Team USA den Gegner um den cleveren Steuermann Peter Burling in diesem Jahr noch einholen kann. Neuseeland scheint über das bessere Gesamtpaket zu verfügen, zumindest bei den bislang herrschenden leichteren oder mittleren Winden.

Für Martin Fischer, den deutschen Design-Koordinator in Diensten des gescheiterten Teams Groupama Frankreich, könnte Neuseeland das Technologie-Rennen bereits für sich entschieden haben. Auch durch die auffälligste Innovation: Anstelle kurbelnder Grinder überraschten die Kiwis mit Radfahrern, die wie bei einem Zeitfahren der Tour de France aufgereiht an Bord sitzen. „Auf Räder zu setzen, war ein riskanter Zug. Niemand wusste, ob es funktionieren würde“, sagte Fischer: „Die Entscheidung hat einen großen Einfluss auf das gesamte Entwicklungsprogramm genommen.“ Nicht allein in der Energiebereitstellung für die muskelbetriebenen Hydrauliksysteme an Bord, mit denen der Bootsflügel immer wieder neu ausgerichtet wird, sieht er große Auswirkungen.

Das Konzept ermöglicht den Kiwis auch die Nutzung eines veränderten Kontrollsystems. Blair Tuke, Burlings Partner beim Olympiasieg vor Rio de Janeiro, hat durch den Einsatz seiner Beine die Hände frei für das Trimmen der Hydrofoils. Diese heben das Boot aus dem Wasser, sind entscheidend für die Geschwindigkeit. Burling selbst kann sich voll auf den optimalen Kurs und die Steuerung konzentrieren. Das ganze System wirkt in sich stimmig. Schon der Sonnabend wird zeigen, ob die Amerikaner darauf eine passende Antwort gefunden haben. (sid)

