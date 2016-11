Auf der Suche nach dem besten Job Zum fünften Mal hat das Landratsamt zur Unibörse eingeladen. Manche konnten den Startschuss nicht abwarten.

Mehrere Hundert Besucher kamen am Sonnabend zur Unibörse nach Dippoldiswalde. © Daniel Förster

Eigentlich wollte das Landratsamt Pirna die Türen zur Unibörse am Sonnabend erst um 10 Uhr öffnen. „Doch schon um 9.30 Uhr standen die Ersten davor“, sagt Manuela Sprechert vom Team der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes. Natürlich durften die Besucher schon die Aula des Dippoldiswalder Glückauf-Gymnasium betreten und sich dort umschauen. Die Aussteller waren bereits da, manche bauten noch ihre Stände auf. Geduldig wurden die Fragen der jungen Leute beantwortet.

Stimmen von der Unibörse





„Das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten ist groß“, sagt Volker Hegewald, Leiter des Gymnasiums und zugleich Hausherr. Er hatte seine Schüler ermuntert, die Börse zu besuchen. Auch das Landratsamt hat die Werbetrommel gerührt und zusammen mit dem Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ein kostenloses Ticket angeboten, damit auch Abiturienten aus der Pirnaer, Sebnitzer und Freitaler Region kommen können. „116 Schüler haben es beantragt“, sagt Manuela Sprechert. Das sei viel, zumal viele Schüler mit ihren Eltern kommen werden. Und das taten eine ganze Menge.

Bereits um die Mittagszeit zählte das Landratsamt rund 600 Besucher. „Das sind mehr als im letzten Jahr“, sagt die Landratsmitarbeiterin, die seit der ersten Unibörse 2012 zum Organisationsteam gehört. Die Veranstaltung habe einen guten Ruf. Deshalb kommen potenzielle Aussteller auf sie zu. Deren Anzahl sei in den letzten Jahren gestiegen. Kamen zur ersten Unibörse knapp 30, so sind es heute 40. Unter ihnen dominieren die Hochschulen und Bildungseinrichtungen. Aber auch Firmen der Region und aus der Landeshauptstadt Dresden sind dabei. Sie suchen nach talentrierten Jugendlichen. Dazu gehört auch die in Gittersee ansässige und vom Karsdorfer Unternehmer Rolf Heinemann geführte Robotron Datenbank-Software GmbH. „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, unsere Firma hier vorstellen zu dürfen“, sagt Personalchefin Solveig Surner. So wie andere Firmen auch, bietet ihr 350 Mitarbeiter starkes Unternehmen neben Praktikums- und Ausbildungsplätzen auch die Möglichkeiten, berufsbegleitend zu studieren.

Manche Firmen nutzten das Angebot des Landratsamtes, um im Schulgebäude Vorträge und Kurse anzubieten, in denen auf bestimmte Frage näher eingegangen werden kann. Damit keine Besucher diese Angebote verpassen, weist Moderator Lucas Böhme auf sie hin. Der junge Geisinger kennt die Unibörse noch aus der Schulzeit. Nun studiert er Germanistik und Geschichte, um später mal im Hörfunk zu arbeiten. Die Unibörse nutzt er nicht nur, um mehr Erfahrungen als Moderator zu sammeln. An den Ständen traf er auch einige ehemalige Mitschüler, die wie er vor ein paar Jahren noch die Schulbank drückten und an den Ständen Informationen sammelten. Inzwischen stehen diese ehemaligen Schüler hinter den Ständen. Sie geben nun ihren Nachfolgern Tipps zum Berufseinstieg.

Und die sind immer mehr gefragt. Das lässt sich an der Zahl der Besucher ablesen, die in den letzten Jahren trotz einer schwankenden Zahl von Ausstellern immer größer wurde. Kamen zur ersten Unibörse noch 260 Besucher, so waren es in den Folgejahren 500 und 600. Zur fünften Auflage kamen 800. Besucherrekord!

