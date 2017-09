Auf der Suche nach Azubis Bei einer Messe präsentieren sich 44 Firmen. Doch das ist nicht die einzige Möglichkeit, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen.

Auf der Ausbildungsmesse in Sornzig zeigt Marcel Mannschatz von der Technik-Center Grimma GmbH Lynn Gruhle einen großen Traktor. Von dem ist sie fasziniert. Doch statt eines technischen Berufs würde sie lieber den der Kindergärtnerin lernen. © Dietmar Thomas

Zur Ausbildungsmesse auf dem Gelände der Klosterobst GmbH Sornzig knüpfen Firmen sowie Schüler der Goethe-Oberschule Mügeln und der Oberschule Wermsdorf erste Kontakte. Dabei erhalten die jungen Leute nicht nur Informationsmaterial. Die Unternehmen haben auch große Traktoren, Maschinen und Geräte ausgestellt, deren Handhabung die Jugendlichen in den verschiedenen Berufen lernen.

An der Messe beteiligen sich 44 einheimische Firmen, wie das Technik-Center (TC) Grimma. An deren Stand gibt es große Traktoren zu bestaunen. „Wir suchen Azubis für den Beruf des Bau- und Landmaschinenmechanikers und Fachkräfte für Lagerlogistik“, sagt Serviceleiter Marcel Mannschatz. „Wir sind ein wachsendes Unternehmen mit mehreren eigenen Standorten.“ Bisher konnte die Firma jedes Jahr Lehrlinge einstellen. Doch das werde von Jahr zu Jahr schwieriger, so Mannschatz. Zum einen liege das daran, dass weniger Schüler die Schule verlassen. Zum anderen interessierten sich die Jugendlichen nicht für die angebotene Ausbildung oder entsprechen nicht den nötigen Anforderungen. Um Lehrlinge zu gewinnen, nutzt die Firma nicht nur die Ausbildungsmessen, sondern auch soziale Medien wie Facebook. „Wir haben eine eigene Website und ein eignes Bewerbermanagement“, sagt Marcel Mannschatz. „Außerdem arbeiten wir mit dem Jobcenter zusammen.“ Auch durch die sogenannte Mundpropaganda finden Schüler zu dem Unternehmen.

Lynn Gruhle aus Rittmitz betrachtet am Stand des TC Grimma den großen Traktor. „Die Messe hilft mir sehr“, sagt sie. „Man kann viel über verschiedene Berufe erfahren – auch über die, die man sich in den Kopf gesetzt hat.“ Um eine Lehrstelle zu finden und sich zu informieren, fährt Lynn nicht nur zu der Ausbildungsmesse, sondern auch mit der Schule direkt zu Firmen. „Dort werden Berufe vorgestellt“, sagt sie. Am liebsten würde sie Kindergärtnerin werden.

Vorm Stand des Backhauses Wentzlaff aus Sornzig steht Tobias Birr aus Calbitz. Er geht erst in die siebte Klasse. „Ich möchte mich hier informieren“, sagt er. „Was er einmal werden möchte, weiß er noch nicht. „Auf jeden Fall soll es etwas mit Computern oder Technik sein“, meint er. Um etwas über Lehrberufe zu erfahren, nutzt er das Internet. „Da sehe ich, was es gibt und was für Anforderungen gestellt werden.“ Wie viele der anderen Firmen hat auch das Backhaus Probleme, Auszubildende zu finden. „Es ist aber nicht katastrophal“, sagt Firmeninhaber Peter Wentzlaff. Auch er nutzt, um Azubis zu finden, die Medien und die Messen. Außerdem bietet die Firma Praktika an oder sie beteiligt sich an Tagen der offenen Tür in Schulen. Wentzlaff sucht Azubis zum Bäckereifachverkäufer, Bäcker, Konditor und die Kauffrau für Büromanagement.

Vor zehn Jahren gab es die erste Ausbildungsmesse. Damals reichte dafür ein Klassenzimmer in der Mügelner Goethe-Oberschule. Nach und nach wuchs die Veranstaltung. Inzwischen bietet die Schule nicht mehr genügend Platz. Ein neues Areal fanden die Organisatoren in diesem Jahr bei der Klosterobst GmbH.

