Auf der Suche nach Amsel und Elster Vom 5. bis zum 7. Januar zählt Deutschland wieder Vögel. Ein fester Termin im Kalender von Klaus Friedrich.

Herbert Nihiba (links), Klaus Friedrich und Wolfgang Pönisch waren bereits im Frühjahr zur Stunde der Gartenvögel auf dem Friedhof in Hartha. Friedrich und Pönisch laden nun zur Stunde der Wintervögel ein. © André Braun

Hartha/Region Döbeln. Es sind die Ruhe, aber auch die Vielfalt an Bäumen und Büschen, die den Friedhof in Hartha zu einem optimalen Lebensraum für Vögel machen. Kein Wunder, dass Klaus Friedrich gerade dorthin Naturfreunde zum Vogelzählen einlädt. Am 6. Januar ist es wieder soweit. Die Regionalgruppe Lößhügelland des Naturschutzbundes (Nabu) beteiligt sich an der bundesweit größten Zählaktion, der Stunde der Wintervögel.

„Wir sind dabei, weil wir die Ziele des Nabu unterstützen wollen“, sagt der 80-Jährige, der mit Wolfgang Pönisch am Sonnabend, 6. Januar, ab 10 Uhr am Eingang des Friedhofes stehen wird, um die Interessierten zu empfangen. „Je genauer wir zählen, desto besser kann sich der Nabu für den Schutz bedrohter Vogelarten stark machen“, ist Friedrich überzeugt.

Ob Kohl- oder Blaumeise, Feld- oder Haussperling, Amsel oder Elster, eine Vielzahl an heimischen Vogelarten tummelt sich auch während der kalten Jahreszeit in den Bäumen und Büschen der Ruhestätte. Amseln, Kohlmeisen, Gimpel und Haussperlinge sind im Vorjahr gesichtet worden. 2015 war auch ein Zaunkönig unter den Beobachteten. „Je nachdem, wie das Wetter im Norden oder Osten ist, können auch Wintergäste dazukommen“, sagt Friedrich. Denkbar sei zum Beispiel, dass auch Seidenschwänze, Bergfinken oder Erlenzeisig auftauchen.

Ein Seidenschwanz ist im vergangenen Jahr in Mittelsachsen nicht gesichtet worden, dafür aber Erlenzeisig (166) und Bergfink (52). Allerdings nicht in Hartha. Wie es in diesem Jahr aussieht, hängt Friedrich zufolge vom Wetter ab. Ist es im Norden oder Osten sehr kalt und finden die Vögel dort kein Futter, werden sie sich auf den Weg nach Mitteleuropa machen. Und sich vielleicht auch auf dem Friedhof in Hartha zeigen. Doch nicht nur dort werden vom 5. bis zum 7. Januar in der Region Döbeln für eine Stunde lang die Vögel gezählt. „In Hartha wird auch in einigen Gärten gezählt“, weiß Klaus Friedrich. Er plädiert dafür, dass die Vogelfreunde bei der Auswahl des Standortes auf ein möglichst naturnahes Umfeld achten sollten.

Aus über 350 mittelsächsischen Gärten und Parks sind dem Naturschutzbund im vergangenen Winter Ergebnisse gemeldet worden. Über 520 Vogelfreunde haben rund 14 300 Tiere gezählt. Die Beteiligung war deutlich größer als in den Vorjahren. Am häufigsten vor das Fernglas geflogen sind den Mittelsachsen dabei Haussperlinge, Amseln und Kohlmeisen.

Seit 2011 lädt der Nabu zu zwei Mitmachaktionen im Jahr ein. Immer im Januar werden die Wintervögel gezählt, im Frühjahr, meist im Mai, die Gartenvögel. Über 60 Minuten sind die Vogelfreunde angehalten, ihre Beobachtungen zu notieren. Die Ergebnisse können online eingetragen werden. Zudem gibt es Coupons, auf denen die Beobachtungen auch per Post zum Nabu gelangen. Am 6. sowie 7. Januar von 10 bis 18 Uhr werden zudem auch kostenlos telefonisch Ergebnisse unter Tel. 0800 1157115 angenommen.

www.stundederwintervoegel.de

