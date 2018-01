Auf der Suche nach 800 guten Taten Etwas für andere zu tun, verlangt nicht nur Zeit. Die Stolpener brauchen erst einmal Ideen.

Stolpen. Im November waren die Stolpener richtig fleißig. Sie haben viele gute Taten vollbracht. Im Dezember allerdings schienen ihnen die Ideen auszugehen, und im Januar ist nun ganz Flaute. Doch die Ideen für gute Taten werden gebraucht.

Genau 800 dieser guten Taten will das Familien- und Freizeitzentrum Gogelmosch-Haus am Schafbergblick bis zu den Feierlichkeiten von Stolpen 800 im Juni zusammen haben. Im Herbst fiel der Startschuss für die Aktion. Und das Ganze lief auch gut an. Auf der Internetseite des Vereins finden sich diejenigen wieder, die bereits aktiv waren. Um das Ziel zu erfüllen, fehlen noch 774 gute Taten.

„Vielleicht müssen sich die Leute ja erst einmal damit beschäftigen, was für sie überhaupt eine gute Tat ist. Meist sind es ja die ganz einfachen Dinge, die anderen Freude bringen oder womit man jemandem helfen kann“, sagt Heike Gestring vom Gogelmosch-Haus.

Deshalb ruft der Verein nun noch einmal alle Stolpener und Freunde der Stadt auf, sich anlässlich des anstehenden Jubiläums in diesem Jahr an der Aktion 800 gute Taten zu beteiligen. „Gefragt sind große und kleine Leute, die Lust haben, mit kleinen Aufmerksamkeiten anderen Menschen Freude zu bereiten“, sagt Heike Gestring. Oft seien es die kleinen Aufmerksamkeiten, die das Leben etwas leichter und fröhlicher machen würden, sagt sie.

Heike Gestring denkt da auch an den Blumenstrauß für die kranke Nachbarin von der Wiese nebenan, das Tragen einer schweren Tasche, an Babysitten ohne großen Vertrag, das Backen und Verschenken eines Kuchens, an eine kleine Überraschung. Beispiele gibt es einige. Die könnten durchaus auch eine Anregung für diejenigen sein, die noch zaudern.

Eine Stolpenerin war zum Beispiel im Pflegeheim der Volkssolidarität, um den Bewohnern dort vorzulesen und sich ein paar Stunden Zeit für sie zu nehmen. Eine junge Frau war im Stadtwald unterwegs und hat dort Glasscherben aufgesammelt, um Menschen und Tiere vor Verletzungen zu bewahren. Ein Stolpener hat seine Nachbarin besucht, die nicht mehr gut laufen kann, aber immer froh ist, wenn mal jemand vorbeikommt.

Es muss ja auch nicht immer die Nachbarschaft sein. Auch in der eigenen Familie kann man eine gute Tat vollbringen. Es geht nur darum, mal kurz innezuhalten und dann die richtige Idee zu haben, wie man jemandem helfen oder ihm eine Freude bereiten kann. „Wir möchten die Leute mit dieser Aktion zum Nachdenken anregen“, sagt Heike Gestring. Und wer sich unsicher ist, kann ja auch beim Verein anfragen, ob die Idee als gute Tat gewertet wird.

Doch dabei will es der Verein, der generationenübergreifende Angebote für Kinder, Ältere und Familien bereithält, nicht belassen. Aus all diesen guten Taten soll ein Bild mit 800 kleinen Mosaiksteinen entstehen – ein großes buntes Werk. Ein Geburtstagsgeschenk für alle. Jeder, der sich mit einer guten Tat an der Aktion beteiligt, hat zwei Möglichkeiten, sich zu registrieren. Er kann das persönlich im Gogelmosch-Haus tun, oder er schickt eine E-Mail an den Verein. Diese müsste dann den Namen, die gute Tat und das Datum, wann sie vollbracht wurde, enthalten. Wer persönlich im Gogelmosch-Haus vorbeischaut, kann seinen Bildteil sogar selbst gestalten oder gestalten lassen. Für jede 100. gute Tat gibt es übrigens eine Prämie.

Außerdem kann sich derjenige, der eine gute Tat vollbracht hat, auch auf einer großen Leinwand im Eingangsbereich des Familienzentrums verewigen lassen. Und auf der ist noch viel Platz. Heike Gestring hofft allerdings, dass sie in den nächsten Wochen noch einige Namen dazuschreiben kann.

