Auf der Spur der Steine

Das Bergbaumuseum Altenberg veranstaltet am zweiten Dienstag in den Ferien, 20. Februar, einen Aktionstag zum Thema Steine. Von 10 bis 16 Uhr steht der Tag unter dem Motto „Glanz der Steine“. Die Besucher können mit Sandstein und Mineralien gestalten, Leuchter und Räucherhäuser aus dem Steinmaterial bauen oder Bernsteine schleifen. Wer um 10 Uhr da ist, kann sich an der Schatzsuche unter Tage im Schaustollen beteiligen, wie Museumsleiter Christoph Schröder informierte. (SZ)

Museumsöffnung täglich außer Freitag, 10 bis 16 Uhr.

