Auf der Spur der Betriebsfeuerwehren Hans A. Bittner sucht Zeitzeugen und verspricht Überraschungen zum Tag der offenen Türen in der Görlitzer Feuerwache.

So rückte die betriebliche freiwillige Feuerwehr im Maschinenbau 1967 aus.

In Deutschland gibt es 280 Betriebsfeuerwehren. Rein rechnerisch findet sich damit nur in jeder zwölften Stadt eine solche Einrichtung. Allein in der Stadt Görlitz leistete sich zu DDR-Zeiten ein gutes Dutzend größerer Firmen so eine Wehr.

„Es handelt sich um ein bisher noch unerforschtes und vernachlässigtes Kapitel in der Brandschutzgeschichte unserer Stadt“, hat Hans Albrecht Bittner vom rund 30 Mitglieder starken Feuerwehrverein Görlitz erkannt. Bittner forscht seit Jahren zu Themen der Feuerwehrhistorik und hat zum Beispiel großen Anteil an der Dokumentation einstiger regionaler Luftschutzbunker. Auch bewahrt der in der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Stadtmitte aktive Ehrenamtler in einer Art kleinem Museum Zeitzeugnisse des Görlitzer Brandschutzes.

Jetzt will er den örtlichen Betriebsfeuerwehren auf die Spur kommen: „Ich habe bereits 16 mögliche Standorte im Visier, wobei ich mir bei Leuchtenwerk, Volltuch und Bekleidungswerk noch unsicher bin“, berichtet er. Um die Erinnerungslücken zu den meist gleich nach der politischen Wende 1990 aufgegebenen Wehren zu schließen, bedarf es Zeitzeugen. Am Sonnabend will Bittner deshalb zum Tag der offenen Türen in der Feuerwache Krölstraße erste Ergebnisse, Fotos, Urkunden, Lagepläne und Uniformteile ausstellen und hofft auf möglichst viele Besucher, die Hinweise zu einstigen Betriebsfeuerwehren geben können. Mitgebrachte Unterlagen können sofort gescannt oder kopiert werden. Zu den bisher gefundenen Fotos gehören bereits interessante Dokumente aus betrieblichen freiwilligen Feuerwehren von Maschinenbau bis Landskron Brauerei, aber auch Nachweise erster Betriebswehren weit vor 1945, zum Beispiel bei der Firma G. A. Fischer, dem späteren VEB Feuerlöschgerätewerk. Das älteste ausgestellte Dokument ist die Ankündigung einer Übung von 1912.

Nach wie vor rekrutieren sich freiwillige Betriebswehren aus Mitarbeitern der jeweiligen Firmen. Übungen und Schulungen werden wie bei örtlichen freiwilligen Feuerwehren vor allem in der Freizeit durchgeführt. Genau das war einst anders. In der DDR galt auch die Ausbildung als gesellschaftliche, also bezahlte Tätigkeit. Noch eins war einst nicht zu verachten: Wer in einer freiwilligen Feuerwehr Dienst leistete, hatte Ruhe vor Überzeugern für eine Mitarbeit in der Betriebskampfgruppe. Heute ist das ebenso hinfällig wie nach der Wende die Anerkennung mehrjähriger Feuerwehrarbeit als Wehrdienst-Ersatz.

Betriebliche freiwillige Feuerwehren waren von den DDR-Brandschutzgesetzen ausdrücklich erfasst und gewünscht. Heute dagegen fehlt in Deutschland einer Betriebsfeuerwehr jegliche staatliche Anerkennung – auch ein Grund für die geringe Zahl. Anerkannt dagegen sind Werkfeuerwehren, also Berufsfeuerwehren innerhalb von Betrieben. Die letzten solchen Wehren gab es in Görlitz noch im Waggonbau und im Siemens-Turbinenwerk, auch diese Wehren sind mittlerweile aufgelöst. Dennoch können Betriebsfeuerwehren für die Firmen interessant sein, wenn im Gegenzug Rabatte auf Feuerversicherungen gewährt werden. Ansonsten nehmen betriebliche Feuerwehren im Brandfall den Ersteinsatz vor, verfügen dabei über wichtige Ortskenntnisse, sind aber meist nicht in der Lage, größere Brände zu löschen. Da für Betriebsfeuerwehren keine staatlichen Auflagen gemacht werden, entscheiden die Betriebe zudem auch selbst über die Ausrüstung ihrer Feuerwehr, die Art der Alarmierung und die personelle Stärke.

All das soll am Sonnabend beim Tag der offenen Türen in der Feuerwache Krölstraße mit ein Thema sein. Für allgemein interessierte Besucher versprechen Hans A. Bittner und seine Feuerwehrkollegen aber auch Überraschungen. So wird der Gerätewagen Gefahrgut ausgiebig begutachtet werden können. Das Fahrzeug des Katastrophenschutzes Sachsen ist in Görlitz stationiert und steckt voller Spezialtechnik. In Augenschein nehmen können Gäste auch das neue Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Hagenwerder/Tauchritz, verrät Bittner: „Alle Görlitzer sind herzlich eingeladen.“

Tag der offenen Türen

Die Feuerwache Krölstraße lädt am Sonnabend, 10 bis 17 Uhr, zu einem Tag der offenen Türen ein. Es gibt Führungen durch die Wache, Aktionen der Jugendfeuerwehr, Ausstellungs-stücke der Feuerwehrhistorik und dazu eine gastronomische Betreuung.

Um 11 und 15.30 Uhr sind Feuerwehr-Modenschauen zu sehen.

Ab 14 Uhr musiziert das Görlitzer

Jugend-Show-Orchester.

