Auf der obersten Höllenplatte Der Felsrutsch im Schweizer Kanton Graubünden war beängstigend. Doch am mächtigsten Gletscher der Alpen, dem Großen Aletsch, droht ein noch viel gigantischerer Bergsturz.

Die Idylle trügt: Der Große Aletsch, der größte Gletscher in der Schweiz, verliert dramatisch an Größe. Dadurch wird der Druck des Eises auf den Berg immer schwächer, und das Gestein bröckelt ab. © dpa

Unter den Schuhen knirscht es. Jeder Schritt ist ein Risiko. Links, rechts und auf dem Pfad tun sich Risse auf. So tief reichen die Risse in den Berg hinein, dass ein ganzes Bein in ihnen verschwindet. Risse, Löcher und Gräben, das steinige Terrain rund um die Bergstation Moosfluh in den Schweizer Alpen auf 2 334 Metern Höhe ist übersät davon. „Wir nennen diese Risse einen Hackenwurf“, ruft Peter Schwitter und hebt einen Stein auf. Die Risse auf der Moosfluh vertiefen und verlängern sich immer stärker, Gestein löst sich und stürzt ab. Irgendwann droht hier ein gigantischer Bergsturz.

Peter Schwitter stapft weiter. Der Naturgefahren-Beobachter des Schweizer Kantons Wallis, ein drahtiger Mittfünfziger, der alle Viertausender der Alpen bezwungen hat, richtet seinen Blick nach Norden. Dort liegt ein Gigant: Der Große Aletschgletscher, der größte Gletscher der Alpen.

Es ist ein Eisstrom, der sich 23 Kilometer durch das Hochgebirge schlängelt, elegant und mächtig, umsäumt von Riesen wie Mönch und Jungfrau. Die 82 Quadratkilometer große Fläche bildet das Herzstück des Unesco-Weltkulturerbes Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Ein unwiderstehliches Wunderwerk der Natur. Es ist dem Untergang geweiht.

„Der Aletsch verschwindet, langsam aber sicher“, erklärt Gefahrenbeobachter Schwitter, sein gebräuntes Gesicht nimmt ernste Züge an. Es ist der Klimawandel. Die steigenden Temperaturen lassen das Eis in dem riesigen alpinen Gefrierfach auftauen. Auf einer farbigen Karte mit Linien und Höhenangaben zeichnet Schwitter den Schwund nach. Seit 1892 verkürzt sich der Große Aletsch pro Jahr im Durchschnitt um 23 Meter.

In den letzten Jahren ging es immer schneller, pro Jahr büßt der kalte Riese nach Angaben des Schweizer Bundesamtes für Umwelt bis zu 50 Meter ein. „Und deshalb entstehen die Risse auf der Moosfluh, deshalb will der untere Teil des Berges einfach weg“, weiß Schwitter. „Der Gegendruck des Gletschers auf den Berg wird immer schwächer, das Gestein bröckelt ab.“

Im gesamten Moosfluh-Gebiet rutscht eine rund zwei Quadratkilometer große Fläche in Richtung Aletschgletscher, heißt es aus dem Bundesamt für Umwelt. Die Gesteinsmassen umfassen ein Volumen von mindestens 150 Millionen Kubikmetern. Zum Vergleich: Beim Bergsturz am 23. August 2017 in Graubünden lösten sich vier Millionen Kubikmeter und verwüsteten ein ganzes Tal.

„Das ist ein Prozess, den man nicht mehr stoppen kann“, sagt Schwitter und lugt in die Tiefe. „Die Bewegungen haben sich seit September des vergangenen Jahres dramatisch beschleunigt, vorher waren sie konstant langsam und gegenüber den heutigen Bewegungen gering.“ Doch nicht nur der Große Aletsch, alle Gletscher in der Schweiz ziehen sich zurück.

Seit 1850 halbierte sich die Gesamtfläche der helvetischen Glaciers von 1 735 Quadratkilometern auf heute 890 Quadratkilometer. Experten wie Matthias Huss von der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich sagen voraus, dass die Eismassen fast vollständig verschwinden werden. „Die Schweizer Gletscher sind nicht mehr zu retten“, bestätigt der Glaziologe. „Selbst wenn die Erderwärmung sich verlangsamt, kommt das für die Schweizer Gletscher zu spät.“ Bis Ende des Jahrhunderts würden bis zu 90 Prozent der gefrorenen Massen nicht mehr vorhanden sein.

Huss begab sich in diesem Sommer auf Inspektionsreise. Sein Fazit: „2017 ist für die Gletscher ein sehr schlechtes Jahr.“ Denn der vergangene Winter brachte wenig schützenden Schnee, die Hitze von Juni bis Ende August griff die Eisschichten unaufhörlich an. Der Klimawandel, so sind sich Forscher wie Huss sicher, wird das Schmelz-Tempo weiter beschleunigen. Die Folgen: Berge rutschen, es droht Wassermangel und zahlungskräftige Touristen machen einen großen Bogen um die Alpen.

Es sind düstere Prognosen. Doch die Menschen am Großen Aletschgletscher bleiben gelassen. „Wir Bergler lebten schon immer mit der Unberechenbarkeit der Natur“, sagt der 82-jährige Eduard Imhof. „Mein Großvater erzählte uns Kindern, dass wir hier im Oberwallis auf der obersten Höllenplatte wohnen.“ Der katholische Priester mit dem schlohweißen Haar sitzt in einem Gasthaus im Ort Mörel, unten im Tal. Draußen brennt die Sonne, das Thermometer zeigt 32 Grad Celsius.

Der Geistliche gönnt sich eine Stange Bier. Er streift durch die Jahrhunderte, erzählt von Steinschlägen, Lawinen, Feuersbrünsten und fremden Heeren, die das Tal heimsuchten. „Überlebt haben wir alles“, schmunzelt Imhof. Und er redet vom Aletsch, mit Ehrfurcht. „Der Gletscher? Der bewegt sich ständig, es ist ein Kommen und Gehen, das war schon immer so.“ Der Gottesmann lehnt sich zurück und nippt an seinem Bier.

Imhofs Angaben sind fundiert: Während des sogenannten Mittelalterlichen Klimaoptimums, grob gesagt um 950 nach Christus, wies der Große Aletschgletscher einen ähnlichen Umfang auf wie heute. Und in der Bronzezeit zwischen 1 350 und 1 250 vor Christus bedeckte der Eis-Riese eine um einen ganzen Kilometer kürzere Strecke.

Trotz des tröstlichen Blickes in die Vergangenheit: Die Walliser müssen sich den Gefahren, die der Klimawandel provoziert, stellen. Zumal sollen die Risiken für die Touristen so klein wie möglich gehalten werden, denn die Fremden spülen Geld in die Kassen der abgelegenen Region. Deshalb überwachen die Behörden mit modernster Satelliten-Technik die Gefahrenzone am Aletsch. Sie sperrten sechs Kilometer Wanderwege, große Schilder warnen vor dem mobilen Gestein. „Bis jetzt sind noch keine Wanderer auf den abbröckelnden Gebieten tödlich verunglückt“, bilanziert der Naturgefahrenbeobachter Schwitter.

Damit die Besucher auch per Gletscherbahn ohne Blessuren die Bergstation Moosfluh erreichen können, warteten Ingenieure mit einer technischen Meisterleistung auf. Um sich dem rutschenden Berg anzupassen, können sich Station und Stützen verschieben: vertikal um neun Meter und horizontal um elf Meter. „Sie müssen sich das vorstellen wie ein Schiff auf einem See bei leichter Strömung, es treibt einfach ein wenig hin und her“, sagt Valentin König, Chef der Aletsch Riederalp Bahnen. Seine großen Hände zeichnen eine leichte Wellenbewegung nach.

Vielen Folgen des Klimawandels können die Bergler aber nicht trotzen, besonders nicht dem Schneemangel. „In den letzten Jahren fiel im Winter immer weniger Schnee“, heißt es bei den Hoteliers auf der Riederalp, unweit des Großen Aletschgletschers. „Die Skisaison verkürzt sich, und die Zahl der Wintersportler, die hier hoch kommen, schrumpft auch.“

Um fehlende Einnahmen aus dem Wintertourismus auszugleichen, lockt das Tourismus-Gewerbe verstärkt mit Sommerangeboten: Man inszeniert eine bunte Erlebniswelt mit Mountainbiking und Paragliding, mit „kulinarischen Höhenflügen“ in rustikalen Bergrestaurants bis hin zum Energietanken an „magischen Kraftorten“ entlang des Großen Aletschgletschers. „Genug von der Hitze in der Stadt? Dann ab auf den Berg in die Sommerfrische“, werben die Fremdenverkehrsstrategen.

Doch wie lange die Menschen aus dem Tal noch die einzigartige alpine Landschaft hier oben erleben können, wie lange der eisige Gigant, der Große Aletschgletscher, in seinem kilometerlangen Bett die Besucher in seinen Bann schlägt, das weiß niemand.

