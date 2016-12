Gut zu wissen Auf der Matte sind alle gleich Seit einigen Wochen trainieren sechs tschetschenische Kinder im Judo-Stützpunkt in Ostrau. Sie haben sich gut integriert.

In der Krümelgruppe der Abteilung Judo des Döbelner SC am Stützpunkt Ostrau trainieren sechs Kinder aus Tschetschenien. Sie lernen die Regeln und Übungen kennen. Dazu gehören auch Kämpfe auf der Matte, demonstriert von Sajfulla (unten) und Shakban. © André Braun

Mit dem Spiel „Feuer, Wasser, Sturm und Blitz“ beginnt das Aufwärmtraining der Krümelgruppe der Abteilung Judo des Döbelner SC am Stützpunkt Ostrau.

20 Kinder im Alter von vier bis neun Jahren flitzen über die Matten und folgen den Anweisungen von Trainerin Katja Teuchert. Unter den ganz in Weiß gekleideten Wirbelwinden sind sechs Kinder, die erst seit einigen Monaten in der Gemeinde leben und aus Tschetschenien stammen. Die vier Jungs und zwei Mädchen sind schon so in die Gruppe integriert, dass sie überhaupt nicht auffallen. Berührungsängste gibt es nicht. Allen bereitet es sichtlich Freude, bei Katja Teichert zu trainieren.

Erstaunlich, wie sie die für unsere Region ungewöhnlichen Namen wie Shakban, Sajfulla oder Alikhan mühelos ausspricht. „Dafür habe ich eine Woche trainiert“, sagt die sympathische Trainerin. Es sei ihr wichtig, alle Kinder mit ihrem Namen zu kennen.

Nur in der ersten Trainingsstunde waren Marlis und Bernd Eulitz als Russisch-Dolmetscher dabei gewesen. Sie waren es auch, die beim Verein nachfragten, ob die Kinder aufgenommen werden. Katja Teuchert war sofort bereit. „Einige Eltern waren am Anfang etwas skeptisch. Doch das hat sich schnell gelegt. Die Kinder haben sich super integriert und verstehen recht gut Deutsch“, sagt die Trainerin. Es gebe eine Welle der Hilfsbereitschaft. Es wurden Wintersachen für die Eltern und Kinder gesammelt. Manche stellten auch Möbel, Fernseher oder Spielzeug zur Verfügung. „Damit alle Kinder am Weihnachtsturnier in Döbeln am Wochenende teilnehmen und auch Eltern als Zuschauer dabei sein konnten, wurden Fahrgemeinschaften gebildet und so 15 Plätze geschaffen. Das war überhaupt kein Problem“, so Katja Teuchert. Sie hatte ihre Krümel im Griff – liebevoll, aber konsequent. „Judo hat Regeln und die müssen eingehalten werden. Beim Training geht es miteinander, beim Wettkampf gegeneinander“, sagt die Trainerin.

Sie zeigt die Übungen und die Kinder machen diese nach. Katja Teuchert schaut genau, ob alles präzise ausgeführt wird. Dabei sind die Übungen nicht einfach – zumindest sieht es so aus.

Einige Kinder hat die Trainerin genau im Blick. Sie kennt ihre „Pappenheimer“. Dazu gehören auch die Jungs aus Tschetschenien. „Sie wissen genau, wenn meine Stimme scharf wird, dass sie sich zusammenreißen müssen. Doch dass trifft nicht nur auf die Vier zu“, so Katja Teuchert. Die zwei Mädchen seien etwas schüchtern und hatten am Anfang Berührungsängste. „Ich habe Elterngespräche geführt und alles geklärt“, sagt die Trainerin.

Nicht nur die sechs jüngeren Mädchen und Jungen trainieren im Verein – auch einige ältere Jungs haben sich neben dem Fußball für das Judotraining eingeschrieben. Die dafür benötigten Sachen haben die Eltern gekauft. Sie bezahlen auch den Vereinsbeitrag. Es wurde zwar der Antrag auf Bildung und Teilhabe beim Landratsamt gestellt, um eine finanzielle Unterstützung zu bekommen, der aber noch nicht bewilligt ist.

„Den Kindern ist es wichtig, zu trainieren. Alle wollen Sieger sein. Und sie müssen lernen, dass das nicht geht und mit Niederlagen klar kommen“, so Katja Teuchert. Sie ruft Alikhan nach vorn. Er darf die Übung noch einmal zeigen. Sie nennt sich Blitzknaller mit anschließender Judorolle. Dabei lassen sich die Kinder nach hinten fallen. Haben sie die Rückenlage erreicht, muss mit beiden Händen auf den Boden geklopft werden. Dann geht es noch einmal nach oben und es folgt die Judorolle. Alikhan ist stolz, dass er ausgewählt wurde. Weitere Übungen folgen. Bei denen muss auch gezählt werden. Es geht zwei Sprünge vor und einen zurück. Shakban wird von Katja Teichert gelobt. Das ist für ihn Ansporn, weiter ordentlich zu trainieren. Später muss er das Gelernte bei Trainingskämpfen anwenden. Alle kleinen Judoka wissen, dass sie sich vor dem Kampf an den Mattenrand stellen und sich vor dem Gegner verbeugen müssen.

zur Startseite