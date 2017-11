Handball Auf der letzten Rille Weinböhlaer Herren gewinnen in der Verbandsliga in Rietschen 25:24. HSV-Frauen blamieren sich in Weißenborn.

Vier Tore steuerte Vincent Hasselbusch zum knappen Auswärtssieg der Weinböhlaer in Rietschen bei. © Eric Rosenkranz

War das ein Krimi in der Oberlausitz! Im Punktspiel der Handball-Verbandsliga der Männer gelang dem HSV Weinböhla beim SSV Stahl Rietschen (3.) ein Auswärtssieg in letzter Sekunde – die Gäste bejubelten einen 25:24 (13:12)-Sieg.

Weinböhla gelang ein guter Start in die Partie. Binnen weniger Spielminuten konnte sich der HSV mit vier Toren von Rietschen absetzen. Etwa bis zur 25. Minute hielten die Gäste ihr gutes Niveau, danach gab es einen Bruch im Spielfluss. „Unerklärlich, es gab keine Anzeichen dafür. Unsere Angriffe haben wir plötzlich nicht mehr konsequent ausgespielt, so dass der Torerfolg ausblieb“, kritisierte Co-Trainer Nils Gäbler. Ein Tor Vorsprung retteten die Weinböhlaer aber in die Halbzeitpause.

Das Trainergespann erhoffte sich von der Kabinenansprache eine positive Wirkung, aber das Gegenteil war der Fall. Fast 20 Minuten fand der HSV nicht zu seinem Rhythmus und fabrizierte sage und schreibe 18 technische Fehler. So gerieten die Weinböhlaer mit vier Toren „in die Nassen“ (20:24/50.). HSV-Trainer Martin Kovar stellte anschließend auf eine offensive Deckung um. „Und wir haben einen Torhüterwechsel vollzogen. Diese zwei Dinge brachten Rietschen offenkundig aus dem Konzept. Wir kamen zu einfachen Ballgewinnen, die letztendlich zum Ausgleich führten“, schilderte Co-Trainer Gäbler die Aufholjagd der Gäste. Dennoch ließ der HSV auch weiterhin lukrative Chancen liegen, wie einen verpatzten 7-m-Strafwurf. So war es Moritz Lotz vorbehalten, 25 Sekunden vor Spielende den nochmaligen Ballgewinn in das entscheidende Siegtor zu verwandeln. „Das war auf den letzten Drücker. Lob an die Mannschaft, dass sie heute im doppelten Sinne gekämpft hat. Einmal gegen die eigene Chancenverwertung und gegen die Rietschener Sportfreunde, die ordentlich Paroli geboten haben“, schätzte Gäber nach dem 25:24-Endstand ein.

Die Frauen des HSV Weinböhla (5.) blamierten sich am 10. Verbandsliga-Spieltag beim Tabellenzweiten in Weißenborn bis auf die Knochen (12:43). Jeder Fehler – und davon gab es auf Weinböhlaer Seite erneut viele – wurde mit einem Tempogegenstoß durch die Gastgeber erfolgreich abgeschlossen. So musste Weinböhlas Coach bereits nach knapp acht Minuten beim Stand von 0:7 die grüne Karte legen. Allerdings sollte sich am Spielverlauf nichts ändern. Weißenborn blieb aggressiv in der Abwehr und führte zur Pause mit 21:5.

Auch die zweiten Halbzeit verlief nach dem gleichen Muster. Die Hausherrinnen bestätigten ihre Aufstiegsambitionen, während der HSV ein ideenloses, über weite Strecken langsames und fehlerbehaftetes Spiel bot. Am Ende gab es die bisher deutlichste Pleite in der über zehnjährigen HSV-Zugehörigkeit in der Verbandsliga.

Trainer Michael Becker fand nach dem Spiel nur schwer Worte: „Natürlich war und ist Weißenborn ein Aufstiegsaspirant. Und natürlich kann man hier verlieren. Aber es ist auch immer eine Frage, wie das passiert. Diesmal haben wir uns echt blamiert.“ Nicht unerwähnt sollte die Vorbereitung der Weinböhlaerinnen auf dieses Spiel bleiben: „Derzeit, mitten in der heißen Schlussphase der Hinrunde, lässt die Trainingsbeteiligung sehr zu wünschen übrig. Zum Abschlusstraining waren gerade mal drei Mädels anwesend. Jede Spielerin muss an ihrer Einstellung arbeiten.“

Am Samstag empfangen die HSV-Frauen in der heimischen Nassauhalle das Reserve-Team des SV Koweg Görlitz. Die Ostsachsen greifen immer wieder auf bis zu acht Spielerinnen der in der Oberliga spielenden ersten Mannschaft zurück. So haben die Görlitzerinnen mittlerweile die Abstiegszone verlassen und stehen nur drei Punkte hinter den Weinböhlaerinnen.

