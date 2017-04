Auf der Jagd nach dem Silberfuchs Das Studio 20ZentnerFux dreht im Tharandter Wald einen mystischen Film. Premiere ist beim Filmfest in Wilsdruff.

Meuchelei auf dem Felsen: Die geheimnisvolle Hexe Lena (Linda Pitcha) sticht vor laufender Kamera mit der Häkelnadel den traumwandelnden Alex (Axel Hanke) nieder, um das Ei des Silberfuchses zu retten. Wie die Geschichte ausgeht, erfahren die Besucher des Filmfestes am Sonnabend in Wilsdruff. © Thomas Morgenroth

Silberfuchs eins, Szene fünfzehn, Take fünf – und Action!“ Routiniert macht Felix Weichelt seine Ansage und lässt die Klappe vor der Kamera knallen. Christin Zimmer startet die Aufnahme, und Axel Hanke starrt als Alex wie hypnotisiert auf ein silbernes Ei, das zur Hälfte bunt eingestrickt ist. „Schnell, du musst es zerstören!“, ruft eine Stimme von irgendwoher. Während Alex überlegt, was er mit dem glitzernden Ding in seinen Händen anfangen soll, stürzt sich Linda Pitcha als Lena mit einer hölzernen Häkelnadel auf ihn. Sie schreit: „Dich hat der Teufel geschickt!“ und sticht wie wild auf Alex ein. Der sinkt augenrollend zur Seite und bleibt reglos im Blaubeergesträuch liegen. Lena lacht.

Auf einem Sandsteinfelsen mitten im Tharandter Wald rettet eine geheimnisvolle Hexe in grünem Umhang das einzige Ei, das der Silberfuchs je gelegt hat. Was genau sich darin befinden wird, weiß noch keiner. Noch nicht einmal die elfköpfige Crew des Studios 20ZentnerFux, die an einem sonnigen Apriltag in der Nähe von Spechtshausen ihren neuen Film dreht. „Das Ende ist noch offen“, erklärt Felix Schanz, der die Fäden der Produktion zusammenhält. „Aber uns fällt schon noch etwas ein“, sagt der Kaufbacher, der an der TU Dresden Elektrotechnik studiert hat und gerade seine Diplomarbeit schreibt. „Es soll ja eine Serie werden.“

Der Titel „Silberfuchs I“ jedenfalls lässt alles offen. Der Kurzfilm von höchstens zwanzig Minuten Länge bekommt in diesen Tagen an mehreren Rechnern seine Endfassung. Die Welturaufführung erlebt der mystische Streifen um Alex, der beim Joggen in Ohnmacht fällt und dank eines Kräutertrunks merkwürdige Dinge erlebt, am Sonnabend beim 33. Wilsdruffer Filmfestival. Dort wird vielleicht das Geheimnis um den Inhalt des silbernen Eies gelüftet – oder auch nicht, das erhöht die Spannung und macht neugierig auf Teil zwei.

Das 2008 von Schülern des Beruflichen Schulzentrums „Otto Lilienthal“ in Freital gegründete Studio 20ZentnerFux, benannt nach „20th Century Fox“ aus Hollywood, gehört zu den beständigsten Teilnehmern des Amateurfilmfestes in der Stadt an der Wilden Sau. „Wir machen das alles aus Spaß an der Sache“, sagt David Voigt, der zu den Gründungsmitgliedern gehört. Der 28-jährige Informatiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Dresdner Uni. Das Studio ist seine Freizeitbeschäftigung, wie für die anderen Beteiligten auch. Die meisten arbeiten in anderen Branchen, studieren oder sind, wie der 18-jährige Friedrich Lau aus Pirna, noch Schüler.

Polsterer an der Klappe

Die Bandbreite der Berufe ist groß. Felix Weichelt an der Klappe beispielsweise, der 30-Jährige kommt aus Reichstädt, arbeitet als Polsterer in der Möbelfabrik in Oelsa, und Aline Brumecker, die unter anderem in dem Film „Zeitgeschichte“ und im Musikvideo „Schnee“ vor der Kamera stand, ist Grundschullehrerin in Dresden. Der Dippser Florian Bentele hingegen, auch einer der Gründer, kann als Soundtechniker Beruf und Hobby miteinander verbinden, wie auch Christin Zimmer, die Medieninformatik studiert hat und freiberuflich als Kamerafrau und Schnittmeisterin arbeitet.

Nicht zuletzt durch diese professionellen Zutaten übernimmt das Studio inzwischen auch Auftragsarbeiten. So dokumentierte 20ZentnerFux die Festveranstaltung „130 Jahre Feuerwehr Zug“ in Freiberg, filmte für den Jugendring Sächsische Schweiz und Pro Jugend Freital bereits zweimal die 48-Stunden-Aktion und war 2015 während der Kulturalltage in Freital mit Kameras und Mikrofonen unterwegs.

Höhepunkte des Schaffens aber sind zweifellos die kleinen Spielfilme, wie „Hans rennt“, „Handy aus – Leben an“ oder „Therapie“. Sein Debüt gab 20ZentnerFux vor acht Jahren mit dem Thriller „Der anonyme Brief“, in dem übrigens auch ein Fuchs vorkommt, wie in der neuesten Produktion. Allerdings war dieser damals nicht silbern und kein verwunschenes Wesen, sondern ein Kriminalkommissar.

33. Filmfestival Wilsdruff, Gewerbehof Ruppert, Landbergweg 34; 28. April, ab 19.30 Uhr, Werkschau aus der Geschichte des Festivals; 29. April, ab 20 Uhr, Präsentation der neuen Filme; der Eintritt ist frei.

