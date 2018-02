Auf der grünen Welle reiten Autofahrer loben Dresden für seine Ampeln. Aber nicht immer und überall geht es ohne Stopp voran.

Verglichen mit anderen Städten rollt der Verkehr in Dresden gut. Aufeinander abgestimmte Ampelanlagen sollen Staus verhindern wie hier auf der Washingtonstraße in Kaditz. © Sven Ellger

Ob Käthe-Kollwitz-Ufer, Blaues Wunder oder Marienbrücke: Wer sich morgens Stück für Stück zur Ampel vorkämpft, glaubt eines wohl nicht: Über ein Viertel der Dresdner Autofahrer ist tatsächlich zufrieden damit, wie lange die Ampeln Grün zeigen und wie sie aufeinander abgestimmt sind. Ein weiteres Drittel gibt noch die Note drei. Aber wo ist das Wellenreiten möglich?

Wie viele grüne Wellen hat Dresden, und wo sind sie?

Insgesamt sollen 66 grüne Wellen garantieren, dass der Verkehr rollt. Die längste führt über die Teplitzer und die Dohnaer Straße. Auf knapp sechseinhalb Kilometern sind 13 Ampeln aufeinander abgestimmt. Die Strecke gehört zu den meistbefahrenen in der Stadt. Weniger Nerven lassen Autofahrer auch auf der Stübelallee, dem Terrassenufer, der Coventrystraße und der Pirnaer Landstraße. „Für den Fahrer ist nicht erkennbar, ob er gerade auf einer Grünen Welle fährt“, sagt Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Als grüne Welle gelte schon, wenn auch nur zwei Ampeln abgestimmt sind.

Funktionieren die grünen Wellen zu jeder Tages- und Nachtzeit?

Nein. Auf der Dohnaer Straße zum Beispiel kommen morgens nur die Autofahrer in den Genuss der grünen Welle, die stadteinwärts unterwegs sind. Am Nachmittag wird sie stadtauswärts umgeschaltet. Die Ampeln auf längeren Abschnitten aufeinander abzustimmen, sei „hochkompliziert“, sagt Koettnitz. So müsse berücksichtigt werden, dass Laster beim Anfahren mehr Zeit benötigen. Problematisch seien auch große Kreuzungen wie der Pirnaische Platz. Zudem müssten Busse und Bahnen berücksichtigt werden. „Die Straßenbahn hat in der Regel Vorfahrt.“

Was hält der ADAC vom Vorrang für Busse und Bahnen?

Wenn die Ampel zugunsten von Bussen und Bahnen rot wird, müssten Autofahrer das akzeptieren, sagt Helmut Büschke vom ADAC Sachsen. „Wir wollen einen attraktiven Nahverkehr.“ Allerdings sollten diese Stopps mit einer Dehnung der nachfolgenden Grün-Phase wieder ausgeglichen werden. Das funktioniere inzwischen auch ganz gut, so Büschke.

Was müssen Autofahrer tun, damit die grünen Wellen funktionieren?

Ob die Ampeln tatsächlich schon Grün zeigen, wenn man sich ihnen nähert, hängt vom eigenen Tempo ab. Abgestimmt sind die Grünphasen nämlich auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge von 50 oder 60 Kilometern pro Stunde. Wer schneller unterwegs ist, muss damit rechnen, dass er steht.

Welche Stadt macht es besser als Dresden?

Noch zufriedener mit den grünen Wellen in ihren Städten sind nur die Leipziger und Düsseldorfer. Am genervtesten zeigen sich die Autofahrer in Hamburg und Stuttgart. Für den ADAC-Monitor „Mobil in der Stadt“ wurden einheimische Verkehrsteilnehmer, Pendler und Touristen in den 15 größten deutschen Städten befragt. Dresden hatte selbst für den Automobil-Club unerwartet gut abgeschnitten.

Wo geht es überhaupt nicht flüssig voran?

Etwa ein Viertel des Dresdner Straßennetzes ist in das Grüne-Welle-System eingebunden. Wichtige Trassen fehlen aber, zum Beispiel die Chemnitzer und Coschützer Straße im Süden der Stadt, die Freiberger und Wilsdruffer Straße im Zentrum, das Käthe-Kollwitz-Ufer in der Johannstadt, und die Königsbrücker Straße in der Neustadt. Allerdings werden viele Ampeln nach Staulage geschaltet. Je nachdem, wie dicht der Verkehr ist, können die Grünphasen für einen bestimmten Zeitraum verlängert werden. Das sei deutschlandweit einmalig, so Koettnitz.

Sollen in Dresden weitere grüne Wellen entstehen?

Weitere grüne Wellen sind laut Verwaltung erst einmal nicht geplant. „Ewig lange Staus gibt es heute nicht mehr“, sagt der Straßenbauamtschef. Im Süden, an der Bergstraße, soll bald ein Blitzer aufgestellt werden, damit Fahrer die Geschwindigkeit einhalten, die für die grüne Welle nötig ist.

Wie zufrieden sind Radfahrer und Fußgänger mit den Ampeln?

Der ADAC hat Radfahrer und Fußgänger gefragt, wie zufrieden sie mit der Zeit sind, die sie an Ampeln warten müssen. 38 Prozent der Radfahrer haben nichts oder kaum etwas zu meckern, 34 Prozent finden die Situation befriedigend und 29 Prozent sind wenig bis nicht zufrieden. Bei den Fußgängern sind 45 Prozent rundum glücklich. Acht Prozent vergaben schlechte Noten.

Was bringen grüne Wellen der Umwelt?

Dresden muss seine Luft sauberer bekommen. Ein guter Verkehrsfluss sei gut für die Umwelt, sagt Büschke. Gleichmäßige Fahrweise mit niedriger Drehzahl führt zu weniger Ausstoß. Der ADAC sieht durch Ampelschaltungen Potenzial, die Stickoxidbelastung um bis zu 33 Prozent zu senken.

