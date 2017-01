Auf der Gartenstraße stinkt es Anwohner eines Waffelgeräteherstellers klagen über penetranten Geruch. Sie befürchten Gesundheitsrisiken.

Da hilft nur Nase zuhalten. Derzeit würde es zwar etwas seltener so merkwürdig riechen, sagt Anwohnerin Elke Gebauer. Aber weg ist der Gestank nicht, heißt es auch von anderen Bewohnern rund um die Gartenstraße in Radebeul-Ost. © Arvid Müller

Sie haben sich lange zurückgehalten, die Familien rund um die Gartenstraße, die seit mehr als einem Jahr mit einer unangenehmen Belastung leben müssen. Mit einem penetranten, ja stechenden, schwer zu beschreibenden Gestank. Der vorzugsweise abends und nachts auftritt, meist mehrmals in der Woche, an ganz unterschiedlichen Tagen, im Sommer noch stärker als im Winter.

Der Geruch kommt durchs offene Fenster in die Wohnung, sagt Anwohnerin Maria Berg-Holldack. Alles geschlossen zu halten, ist weder eine Dauerlösung, noch für den Moment zu machen. Denn ist der Gestank erst einmal in den Zimmern zu riechen, sei es zu spät. Dann habe er sich schon festgesetzt und das sehr nachdrücklich, lang anhaltend und quasi nicht wieder herauszubekommen, beschreibt sie. Allerdings mache sich der Gestank recht unterschiedlich bemerkbar, die Konzentration lasse im Umfeld nach. Manche Nachbarn würden so gut wie nichts oder gar nichts spüren. Andere wiederum fühlten sich kolossal gestört. Deshalb wurde auch schon Protokoll geführt über die Belästigung. Und es wurden Unterschriften dagegen gesammelt, von etwa 30 bis 40 Leuten.

Natürlich wollten die Betroffenen wissen, wo der Geruch herstammt. Vielleicht aus dem Arzneimittelwerk? Nachfragen ergaben, das kann es nicht sein, sagt Elke Gebauer. Sie wohnt seit Jahrzehnten dort, hat so was noch nie erlebt.

Also ging die Suche weiter. Bis zum Waffelgerätehersteller Rapido-Hebenstreit. Das Unternehmen lädt die Beschwerdeführer schließlich zu einer Betriebsbesichtigung ein. Um zu zeigen, dass die Ursachen nicht dort zu suchen sind. Allerdings entdeckten die Besucher dann doch eine Maschine, die sie als Quelle des Gestanks vermuten. Wahrscheinlich eine Fräse, die nachts auf Hochtouren arbeitet und wo das verwendete Kühlmittel zusammen mit den heißen Spänen den Geruch verursacht, heißt es. Eine Möglichkeit zur Abhilfe sehen die Anwohner in einem Schornstein, mit einer entsprechenden Mindesthöhe. Der soll dafür sorgen, dass der Gestank über die Häuser geleitet wird.

Was allerdings nur dann eine Lösung wäre, wenn abgeklärt ist, dass der Geruch nur für die Nase unangenehm ist, sonst aber keine gesundheitlichen Risiken mit sich bringt, sagt Ralf Ramin, ein ehemaliger Anwohner. Mit seiner Familie ist er inzwischen wegen des Gestanks aus dem Umfeld der Firma weggezogen. Er setzt sich aber weiter dafür ein, dass die Geruchsfrage endgültig geklärt wird. Zuvor hätten sie mit ihren zwei kleinen Kindern direkt in der Einflugschneise des Gestanks gelebt, sagt Ralf Ramin. Er will unbedingt wissen, was die Erscheinung verursacht und welche Auswirkungen das Ganze hat. Allein mit dem bloßen Abstellen des Problems ist es für ihn nicht getan.

Deshalb ärgerte ihn auch die erste Reaktion aus dem Kreisumweltamt sehr. Von dort sei erst eine ablehnende Antwort auf die Beschwerde gekommen. Dabei sei niemand aus dem Amt vor Ort gewesen. Aber dann gab es doch noch einen Wandel. Zwei Tage später habe es geheißen, die Behörde wolle weiter recherchieren.

Und dabei hat sich offensichtlich einiges getan, wie die SZ auf Nachfrage im Landratsamt erfuhr. Dem Kreisumweltamt ist die Geruchssituation im Umfeld des Unternehmens bekannt, schreibt Jürgen Lange, Sachgebietsleiter Immissionsschutz. Nach einer Vorortbegehung habe man festgestellt, dass es sich um einen typischen Geruch handelt, der bei der spanabhebenden Bearbeitung von Metallteilen entstehen kann. Er tritt besonders bei windschwachen Wetterlagen in den Abendstunden, begünstigt durch abfließende Kaltluftströme vom Elbtalhang, auf der Leeseite des Betriebes auf, so das Ergebnis der Begehung. Der Geruch werde in Abhängigkeit der Person sehr unterschiedlich in der Intensität beurteilt. Gefährliche oder giftige Inhaltstoffe des Geruchs können dem Amt zufolge ausgeschlossen werden. Nachts finde keine Produktion statt.

Wie Jürgen Lange weiter mitteilt, ist das Kreisumweltamt mit dem Unternehmen im Gespräch, um die Situation zu verbessern. Erste Maßnahmen seien seitens des Unternehmens getroffen worden. Ob diese ausreichen, wird durch die Häufigkeit der Geruchswahrnehmung in Zukunft bestimmt, heißt es weiter. Nach geltender Rechtslage ist auch in einem durch Wohnen genutzten Gebiet eine definierte Geruchshäufigkeit hinzunehmen – so das Fazit des Amtes.

Nun dürfen die Anwohner gespannt sein, wie sich die Schritte zur Verbesserung auswirken. Vom Unternehmen selbst gab es dazu keinen Kommentar.

zur Startseite