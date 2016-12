Auf der Flucht Pistole weggeworfen Uhyst/Salzenforst. Die Polizei hat am Montagnachmittag auf der Autobahn zwischen Dresden und Görlitz einen jungen Deutschen vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige warf auf seiner kurzen Flucht eine geladene Schreckschusspistole aus dem fahrenden Auto. Den Zivilfahndern war der Opel Astra kurz nach 13 Uhr auf der Autobahn aufgefallen. Das Auto fuhr in Richtung Bautzen. Eine Überprüfung der Kennzeichen aus dem thüringischen Saale-Orla-Kreis ergab, dass diese gestohlen worden waren. Als die Polizisten den Wagen bei Uhyst stoppen wollten, gab dessen Fahrer Gas. Die Beamten sahen, wie ein Gegenstand aus dem Auto auf eine Wiese neben der Straße geworfen wurde. Kurze Zeit später hielt der Opel auf dem Standstreifen. Der 26-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, die am Auto angebrachten Kennzeichen waren gestohlen, der genutzte Opel nicht versichert und der Mann zudem im Besitz von wenigen Gramm Crystal. Die Beamten fanden auch den Gegenstand, der zuvor aus dem Wagen geworfen worden war: Es handelte sich um eine geladene Schreckschusspistole. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Seine 28-jährige Beifahrerin wurde als Zeugin befragt.

Eisplatten kracht auf eine Windschutzscheibe Kriepitz/Prietitz. Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Sonnabend auf der Umgehungsstraße bei Kamenz zwischen den Abzweigen Kriepitz und Prietitz. Der 37-jährige Fahrer eines VW Golf gab bei der Polizei an, dass gegen 10.30 Uhr eine Eisplatte von einem im Gegenverkehr fahrenden Sattelzug gefallen und in die Windschutzscheibe des 37-Jährigen gekracht sein soll. Den Schaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 3500 Euro. Offenbar hatte der Lkw-Fahrer den Unfall nicht bemerkt und fuhr unerlaubt weiter.

28-Jährigen bedroht Bautzen. In der Bautzener Innenstadt hat am Montagabend ein 21-Jähriger einen sieben Jahre älteren Bekannten bedroht. Hintergrund der Tat waren finanzielle Streitigkeiten der beiden Bautzener. Der 28-Jährige übergab dem Tatverdächtigen nach der Androhung körperlicher Gewalt seine Brieftasche. Eine Streife nahm den 21-Jährigen vorläufig fest. Bei beiden Männern handelt es sich um Deutsche.

Gegenstand aus dem Autofenster geworfen Elstra. Am Montagabend kam es auf der Straße zwischen Elstra und Gödlau zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein 18-Jähriger war gegen 17.55 Uhr mit seinem VW Passat unterwegs, als ein Renault Megane vor ihm immer wieder abbremste und beschleunigte. Etwa zwei Kilometer vor der Ortschaft Gödlau warf der Renault Fahrer einen Gegenstand aus dem Fenster. Dieser traf die Windschutzscheibe des Passats. Anschließend fuhr der Renault weiter. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Glatte Straßen sorgen für Unfälle Bautzen. Die Polizei waren am Montagbesondere mit der Aufnahme von Verkehrsunfällen beschäftigt. Vier von zehn Kollisionen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz geschahen in dem Bereich zwischen Weißenberg, Sohland an der Spree, Großharthau, Neschwitz und Halbendorf/Spree. Binnen 24 Stunden krachte es 33-mal, ein Mensch verstarb.