Aus dem Gerichtssaal Auf der Flucht mit drei Katzen Eine Riesaerin bezieht eine Wohnung nach der anderen – ohne ihre Mietschulden zu bezahlen. Im neuesten Fall blieb es nicht bei einer Geldstrafe.

Mehrfach wechselte die 47-jährige Angeklagte ihre Wohnungen – und hinterließ meist Müll, Mief und Mietschulden. © Jan Woitas/dpa

Säckeweise Müll, ein beißender Gestank, der bis in die anderen Wohnungen zieht – die Zustände, die die Zeugen bei Gericht beschreiben, sind der Horror für jeden Vermieter. Und doch ist es genau der Zustand, in dem eine 47-jährige Riesaerin ihre Wohnungen nach kurzer Zeit hinterlassen haben soll. Weil sie in mehreren Fällen zudem die Miete nicht oder nur in Teilen bezahlt hatte, stand die Frau jetzt wegen Betrugs vor Gericht.

Nach dem Prozessauftakt berichtete ein weiterer Vermieter über die Begegnung mit der Frau. Auch seine Geschichte ähnelt der, die andere Vermieter erzählten. Er habe sich von ihrem „ordentlichen Erscheinungsbild“ täuschen lassen. Ihre drei Katzen beschrieb die Frau als „ruhig und pflegeleicht“. Eine Darstellung, die sich bald als falsch herausstellen sollte. Nur wenige Tage, nachdem die 47-Jährige eingezogen war, beschwerten sich die ersten Mieter über einen bestialischen Gestank. „Als ich im Haus nach dem Rechten gesehen habe, habe ich auch einen dezenten Katzengeruch wahrgenommen“, erinnert sich der 46-Jährige.

Um den Hausfrieden zu wahren, schlug er seiner neuen Mieterin vor, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen zu kündigen. Sie willigte ein. Kurz darauf besuchte die Polizei den Vermieter auf seiner Arbeitsstelle. „Die Polizisten sagten, ein Nachbar hätte angerufen und angesichts des Geruchs vermutet, dass eine Leiche in der Wohnung liegt.“ Die Beamten rieten ihm, die Angaben seiner neuen Mieterin aus der Selbstauskunft zu überprüfen. Letztlich zog die Riesaerin wieder aus – wie in den anderen Fällen ließ sie bergeweise Müllsäcke mit Katzenstreu zurück. Rund 600 Euro habe er ausgegeben, um den Geruch und die Kratzspuren zu beseitigen, schätzt der Vermieter.

Links zum Thema Der Schrecken der Vermieter

Auch die Miete blieb die Riesaerin schuldig. Dabei hätte sie durchaus zahlen können, wie sich bei der Befragung eines anderen Zeugen zeigte. Der 60-Jährige kennt die Frau schon mehrere Jahre. Er habe sich damals entschlossen, der Alleinerziehenden Hilfestellung zu geben, „damit sie einen Fuß auf den Boden bekommt“, erklärt der Beamte. Er verkauft ihr günstig sein Auto, bezahlt die Mietwagen für die Umzüge und hilft auch mit Geld aus, wenn es klemmt. Einige Mieten habe er bezahlt, und wenn sie gefragt hätte, wohl auch den Rest übernommen, sagt er vor Gericht. Wie es in den Wohnungen beim Auszug jeweils ausgesehen habe, das wisse er nicht. „Beim Auszug war ich nie dabei.“

Für Richterin Ingeborg Schäfer war die Sache am Ende eindeutig: „Es ist eine Flucht“, sagte sie zu den ständigen Wohnungswechseln. Sobald es Probleme gebe, ziehe die Frau eben wieder weiter. Der Vorwurf bestehe im Grunde darin, „dass Sie einen Mietvertrag abschließen, obwohl Sie wissen, dass Ihre Katzen die Wohnung zerlegen und Sie nicht die Mittel haben, das zu bezahlen.“ Sie habe gelogen, weil sie wisse, dass sie sonst die Wohnungen nicht bekommen hätte. „Und das nennt man Betrug“, so Schäfer. Nachdem die Angeklagte bisher immer mit Geldstrafen davongekommen war, brummte ihr die Amtsrichterin diesmal eine Bewährungsstrafe und 200 Arbeitsstunden auf. Außerdem soll ihr Bewährungshelfer ein Auge darauf haben, dass jeder künftige Vermieter über ihre Vergangenheit Bescheid weiß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Riesaerin hat bereits angekündigt, in Berufung gehen zu wollen.

zur Startseite