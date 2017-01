Auf der Flucht erfroren Seit März letzten Jahres gilt die Balkanroute als dicht. Doch noch immer sind Tausende Flüchtlinge auf dem Weg nach Westen – auch bei eisiger Kälte.

Bedingungen auf eine Weiterreise nach Westeuropa. Doch die Grenzen sind dicht, für Schlepper haben die meisten von ihnen längst kein Geld mehr, und von Polizei und Behörden der Balkanländer werden sie zum Teil brutal drangsaliert. © dpa

Endlich ist auch diese eisige Nacht ohne Schlaf vorbei. Fahles Winterlicht fällt durch die klaffenden Löcher im Dach des heruntergekommenen Hangars unweit des Belgrader Bahnhofs. Nur ein keuchender Husten zerreißt immer wieder die Stille in der verrauchten Halle. An kokelnden Feuern versuchen sich Dutzende übernächtigte Gestalten in dem „wilden“ Flüchtlingslager still und benommen aufzuwärmen. Andere liegen reglos auf dem bloßen Boden unter einem Berg verschmutzter Decken.

Auf minus 15 Grad waren die Temperaturen in der Nacht in Serbiens Hauptstadt gesackt. Er habe sich in alle seine Kleider und in drei Decken gehüllt, berichtet der 21-jährige Ökonomie-Student Ibrahim aus der afghanischen Provinz Paktia: „Es nutzte nichts – und war unerträglich. Selbst Tiere würden das kaum überleben.“ Die am Vorabend von einer Hilfsorganisation installierten Heizlüfter hätten nur „noch mehr kalte Luft“ in die Halle geblasen. Mit zitternder Stimme berichtet der Mann mit dem lila Schal über die Frost-Schrecken: „Irgendwann fühlst du deinen Körper nicht mehr, weißt du nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist, kannst du dich nicht mehr erinnern, wann und was du zum letzten Mal gegessen hast. Das ist der Zustand meiner Seele, meines Lebens. Ich fühle mich leer – und weiß nicht mehr weiter.“

Erneut sind am Wochenende zwei irakische Flüchtlinge in einem bulgarischen Wald erfroren: Schon zu Neujahr hatte die Polizei im südbulgarischen Dorf Radinowo die Leiche einer erfrorenen Frau aus Somalia gefunden. Doch nicht nur die grimmige Kälte macht den unerwünschten Grenzgängern auf der sogenannten Balkanroute zu schaffen. Vor Jahresfrist wurden die in Richtung Westeuropa ziehenden Flüchtlingen noch von einem Heer von Hilfsinstitutionen eskortiert. Doch statt Mitgefühl schlägt ihnen bei den Anrainern der seit Frühjahr weitgehend abgeriegelten Route vermehrt Gleichgültigkeit oder gar offene Feindseligkeit entgegen: Die verschärfte Gangart der Polizei gegenüber den lästigen Transitflüchtlingen geht mit deren vermehrten Abdrängung und illegalen Abschiebungen einher.

Asylgesuche finden nicht nur in Ungarn oft kaum mehr Gehör. Erst im letzten Moment vermochten per Mobiltelefon alarmierte Helfer aus Belgrad Mitte Dezember eine Gruppe von sieben irakischen Asylbewerbern mit Kindern vor dem drohenden Kältetod zu retten: Sie waren bei einer offiziellen Überstellung von Belgrad in ein an der bulgarischen Grenze gelegenes Aufnahmelager von Uniformträgern aus dem Bus gezerrt, ihrer Papiere beraubt und bei minus elf Grad mitten in der Nacht in einem Wald ausgesetzt worden. „Dies war ein klarer Versuch der illegalen Deportation“, so Gordan Paunovic von der Belgrader Hilfsorganisation „Info Park“: „Wir hören darüber seit Monaten, aber hatten bisher dafür keine Beweise.“ Auch die jesuitische Flüchtlingshilfsorganisation JRS in Kroatien klagte zu Jahresbeginn über die zunehmende Anzahl von Fällen „ungesetzlicher“ Abschiebungen von Asylsuchenden, die „bei uns Schutz und Sicherheit vor Krieg und Verfolgung suchen“.

Die züngelnden Flammen in der düsteren Halle vermögen die schneidende Kälte kaum zu vertreiben. Er sei 21 Jahre alt, berichtet der fröstelnde Rohit. Doch seine entbehrungsreiche Odyssee hat in dem Gesicht des früh gealterten Afghanen ihre Spuren hinterlassen. Vor zwei Jahren sei er aus seiner Heimatstadt Kabul aufgebrochen, „immer zu Fuß, manchmal mit dem Auto“ unterwegs gewesen, erzählt er mit leiser Stimme: „Ich habe zu Hause meine Familie verloren. Für mich gibt es in Afghanistan nichts mehr. Nur Krieg.“

Trotz verstärkter Grenzkontrollen und Stacheldrahtbarrieren sollen seit der offiziellen Schließung der Balkanroute im März laut einem Bericht von Radio Free Europe mehr als 100 000 Transitflüchtlinge durch Serbien in Richtung Westeuropa geschleust worden sein. Die rigide Verschärfung der ungarischen Flüchtlingspolitik hat die Balkan-Passage zwar merklich erschwert. Doch nicht nur die regelmäßigen Verhaftungen von Schleppern und ihren Passagieren, sondern auch brechend volle Aufnahmelager und der anhaltende Andrang in den „wilden“ Durchgangslagern wie in dem tristen Backsteinbau am Belgrader Bahnhof zeugen in Serbien vom anhaltenden Druck auf der Balkanroute: Trotz stark gesunkener Flüchtlingszahlen gilt sie nach Einschätzung der deutschen Polizei noch immer als einer der wichtigsten Einreiserouten nach Mitteleuropa.

Er wolle nach Deutschland, Deutsch habe er schon in der Schule gelernt, sagt der frühere Gymnasiast Rohit. Über Pakistan, Iran, Türkei und Bulgarien sei er vor 45 Tagen nach Serbien gelangt. Doch an der ungarischen Grenze habe ihn die Polizei Ende November festgenommen – und sofort wieder nach Serbien abgeschoben. In ein offizielles Aufnahmelager wolle er nicht, weil er von Landsleuten gehört habe, die nach ihrer Aufnahme kurzerhand von Serbiens Polizei nach Mazedonien oder Bulgarien deportiert worden seien, erklärt er seinen mehrwöchigen Aufenthalt in dem zugigen Backsteinbau: „Niemand kann in dieser Kälte schlafen. Alle warten auf den Morgen. Doch das größte Problem sind für uns die geschlossenen Grenzen.“ Auf mindestens 300 Menschen schätzt er die Zahl der in der Halle biwakierenden Schicksalsgenossen: „Niemand von uns hier hat noch Geld für Schlepper.“ Doch seit der Abriegelung der Balkanroute brummen die Geschäfte der Schlepperbanden wieder auf vollen Touren. Nikola Kovac vom Belgrader Zentrum für Menschenrechte meint: „Die Leute lassen sich auf die Schlepper ein, weil sie keine andere Wahl haben.“

Ob wegen der Bisse der auf sie gehetzten Polizeihunde in Ungarn oder der Knüppel prügelnder Grenzer in Bulgarien: Viele Gestrandete in der Belgrader Notunterkunft haben das Vertrauen in Europas Gesetzeshüter längst verloren. Er habe selbst gesehen, wie Polizisten im bulgarischen Lager Hamanli zwei Landsleute aus nächster Nähe mit Gummi-Geschossen niederstreckten und danach „wie von Sinnen“ auf deren blutige Körper eintraten, erzählt verbittert der Afghane Ibrahim: „Was haben wir getan, warum tut man uns das an?“

Mit klammen Fingern zeigt er beim Abschied auf seinem Handy die Fotos aus seinem glücklicheren, unwiderruflich verlorenen Leben. Ein junger, glatt rasierter Mann posiert lächelnd mit der Schwester, den Eltern, Nichten und Neffen vor der Kamera. Fast niemand seiner Angehörigen sei noch am Leben, sagt er mit gebrochener Stimme. Es seien auch die Amerikaner und die Europäer gewesen, die den Krieg und die Waffen in seine Heimat gebracht hätten – und nun den Flüchtlingen die Zuflucht verwehrten: „Ich habe unterwegs so schreckliche Dinge erlebt. Ich habe keinen Plan, weiß nicht, wohin. Egal wo – ich will einfach nur einen Platz zum Leben.“

