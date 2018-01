Auf der Fahrbahn eingeschlafen

Cannabis sichergestellt Pulsnitz. Cannabis und Rauchzubehör hatten zwei Jugendliche am Mittwochnachmittag in Pulsnitz bei sich. An der Straße An der Walke wurden die 16-Jährigen von der Polizei kontrolliert. Die Ordnungshüter stellten die Betäubungsmittel sicher, leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die Jugendlichen an ihre Eltern.

Unter Drogeneinfluss am Steuer Bautzen. Unter Drogeneinfluss fuhr ein 36-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch auf der A 4 in Richtung Dresden. Bei Bautzen geriet er in eine Kontrolle des Zolls. Dabei fielen die Pupillen des Fahrers auf. Die Zöllner riefen eine Streife der Autobahnpolizei. Ein Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Der Mann hatte offenbar Crystal konsumiert. Sollte dies auch die Analyse der Blutprobe bestätigen, drohen ihm mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot.

Haftbefehl vollstreckt Ohorn. Polizisten des Reviers Kamenz suchten am Mittwochmorgen einen 46-Jährigen in seiner Wohnung an der Poststraße in Ohorn auf. Zu dem Mann lag ein Haftbefehl vor. Er hatte eine sechsmonatige Freiheitsstrafe zu verbüßen und wollte diese offensichtlich nicht freiwillig antreten. Deshalb nahmen ihn die Beamten fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Angetrunken unterwegs Friedersdorf/Lubachau. Zwei angetrunkene Autofahrer stoppte die Polizei am Mittwoch. An der Königsbrücker Straße in Friedersdorf hatten die Beamten einen Volkswagen kontrolliert. Während der Prüfung bemerkten sie Alkoholgeruch beim 33-jährigen Fahrer. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,62 Promille. Mit 0,7 Promille Alkohol im Blut war ein 81-Jähriger mit einem Ford in Lubachau unterwegs. Beiden Männern drohen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister.

Autobrand gelöscht Bischofswerda. An der Straße Am Hof in Bischofswerda geriet am Donnerstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache ein Citroen in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 4 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung.