Auf der Bühne mit Gojko Ein Projektchor wird Teil einer ganz großen Geschichte: dem Beitrag der Landesbühnen zum 500. Jubiläum der Reformation.

Lockermachen für ein Großprojekt: Sängerinnen und Sänger verschiedener Chöre proben im Kulturschloss für das Stück „In Gottes eigenem Land“, in dem am 11. Juni 2017 in Großenhain auch DDR-Chefindianer Gojko Mitic mitspielen wird. © Anne Hübschmann

Es geht nach Amerika! Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hat schon darüber berichtet. In einer Großproduktion nehmen die Landesbühnen Sachsen in Radebeul im kommenden Jahr Akteure wie Publikum mit in „Gottes eigenes Land“. Großenhainer können exklusiv dabei sein.

Sie kommen aus der Singgemeinschaft, dem Kirchenchor und dem Männerchor Schönfeld, dem Männerchor Tauscha und dem Frauenchor Sacka singt. Gut 70 Männer und Frauen stehen an diesem Abend Jane Taubert und Uwe Zimmermann von den Landesbühnen sowie dem Profi-Ensemble Nobiles aus Leipzig gegenüber. Es ist der erste Workshop für einen Projektchor, der Teil der großen Inszenierung im Jahr des Reformationsjubiläums 2017 sein wird.

Die Sänger werden deutsche Auswanderer darstellen, die auf der Flucht vor Hunger und Verfolgung im 18. Jahrhundert nach Amerika gegangen sind. „Sie haben damals in der Kirche viel gesungen“, weiß Jane Taubert. Und es gab Indianer. Einen wird kein Geringerer als der DDR-Chefindianer Gojko Mitic verkörpern: den Häuptling Fliegender Pfeil. „Ich freue mich sehr, erstmals für das sächsische Publikum auf der Bühne zu spielen“, hatte der 75-jährige Winnetou des Ostens bei seiner Präsentation im September gesagt.

Weil sie mit ihm auftreten werden – auch in Großenhain – sind die Sänger nun besonders eifrig: In den kommenden Monaten heißt es – Noten lernen. Bis zum nächsten Workshop Anfang März müssen Lieder wie „Eine feste Burg ist unser Gott“ oder „Wie lieblich ist der Maien“ sitzen. Auch Geräusche wie ein Schiff auf tosendem Meer sollen die Laiensänger übernehmen. Ihnen stehen 2017 fünf bis sechs Auftritte im Theater und auf Freilichtbühnen bevor.

Auch Schauspiellaien im Einsatz

Der Großenhainer Projektchor ist indes nicht der Einzige. Weitere sogenannte Community-Sänger gibt es in Radebeul, Meißen und Storkow bei Bad Saarow. Alle Chöre arbeiten mit dem Vokalquintett Nobiles zusammen – fünf ehemaligen Thomanern, die schon zahlreiche Preise gewonnen haben, wie Projektleiterin Taubert herausstellt. Neben den Laiensängern gibt es auch Laiendarsteller, die in das Stück einbezogen werden. Erste Workshops für sie fanden schon bei den Landesbühnen in Radebeul statt. Weitere Darsteller werden auch noch im Raum Großenhain gesucht. Nächster Theatertermin ist der 7. Dezember. Trainiert werden die Schauspiellaien von Experten des Tanzpädagogischen Zentrums Sachsen.

Üppige Unterstützung

„Unser Stück ist eine großartige Geschichte, die erzählt, wie Menschen ihre Träume verwirklichen wollen, wie sie enttäuscht werden und zu anderen finden“, fasst Projektleiterin Jane Taubert das internationale Theaterprojekt zusammen. Es gibt nach den regionalen Vorstellungen zwischen April und Juli auch Planungen, im Herbst eine Aufführungsserie in den USA durchzuführen. Wie hoch angebunden das internationale Theaterprojekt ist, zeigen die Sponsoren: Das Bundesministerium für Kultur und Medien unterstützt das Vorhaben mit einer sechsstelligen Summe. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Sparkasse Meißen geben einen fünfstelligen Betrag.

International ist das Projekt, an dem die Laiensänger teilhaben werden, auch durch seinen Regisseur Damian Cruden. Er ist künstlerischer Leiter des königlichen Theaters in York/England – einem Partnertheater der Landesbühnen. Das Schauspielerensemble wird international besetzt, auf der Bühne wird es also mehrsprachig zugehen. Auch darauf können sich die Großenhainer freuen.

„Wir sollten begreifen, dass es zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte Veränderungen und Neukonstituierungen gegeben hat und dass darin genauso viel Chance wie Risiko liegt“, kommentiert Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel den Ansatz des ambitionierten Reformationsstückes um den Patriarchen der lutherischen Kirche in der Neuen Welt Heinrich Melchior Mühlenberg.

