Auf der B178n wird‘s eng Die Löbauer Ortsumfahrung bekommt eine neue Decke. Autofahrer haben deshalb nur eine Fahrspur auf der Autobahn.

Die Löbauer Ortsumfahrung ist derzeit von vier auf zwei Spuren eingeengt. Der Grund sind Bauarbeiten an der Asphaltdecke. © Rafael Sampedro

Der Verkehr rollt wieder. Nachdem am vergangenen Sonntag die neue B178/Ortsumfahrung Löbau ab der Abfahrt Richtung Löbau und Oppach gesperrt gewesen ist, konnten Autos am Montag wieder weiter in Richtung Weißenberg fahren. Allerdings nur auf einer Fahrspur. Die zweite wird von den Autos genutzt, die in der Gegenrichtung nach Zittau unterwegs sind. Denn auf der Ortsumfahrung wird jetzt der Asphalt erneuert. Aufgrund der Sperrung am Sonntag musste der gesamte Verkehr durch die Löbauer Innenstadt umgeleitet werden, was dort für Staus sorgte. Die Vollsperrung war aber nur für einen Tag nötig, damit die Arbeiter Markierungen auf die Fahrbahn aufbringen konnten. Das kann auch nicht langfristig angekündigt werden, erklärt Isabel Siebert, Pressesprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Witterungsbedingungen müssen stimmen, die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht dürfen beispielsweise nicht zu groß sein. Sonst halten die gelben Streifen nicht. SZ fasst zusammen, was die Autofahrer in den nächsten Monaten noch erwartet.

Was die Autofahrer erwartet zurück 1 von 4 weiter Welche Arbeiten werden jetzt auf der B178n erledigt? Im Jahre 2001 wurde mit der Ortsumfahrung von Löbau einer der ersten Abschnitte der neuen Bundesstraße 178 freigegeben. 16 Jahre später braucht die Fahrbahn eine Kur. Die Straßendecke ist durch die Abnutzung verschlissen und muss erneuert werden, informiert Frau Siebert. Das betrifft einen Abschnitt von rund 1,7 Kilometern. Er beginnt an der B-178-Ortsumfahrung mit der Kreuzung B6 und endet an der Abfahrt auf die S151, also die Straße Richtung Oppach und Neusalza-Spremberg. Wie wird der Verkehr an der Baustelle vorbei geleitet? Da die Straße im Bereich der Ortsumfahrung Löbau vier Fahrspuren hat, ist für die Bauarbeiten selbst keine Vollsperrung nötig. Der Verkehr wird auf zwei Spuren an der Baustelle vorbeigeführt. In einer Richtung wird abschnittsweise gesperrt, auf der anderen Seite geht es auf zwei Spuren mit Gegenverkehr an der Baustelle vorbei, erklärt Frau Siebert vom Lasuv. Aus Sicherheitsgründen wird die Höchstgeschwindigkeit für die Zeit der Bauarbeiten herabgesetzt. Los geht es jetzt zunächst mit der Fahrbahn in Fahrtrichtung Zittau. Doch nicht nur die Fahrbahn hat gelitten. Auch Teile des Schallschutzes auf der Oelsaer Brücke sind kaputt und müssen ebenfalls ausgetauscht werden. Das will das Lasuv im Zuge der Straßenbauarbeiten mit erledigen lassen. Wie wird zum Tag der Sachsen der Verkehrsstrom geregelt? Bis zum Sachsentag Anfang September soll der Abschnitt in Richtung Zittau fertig sein. Über das Festwochenende ist dann eine Baupause eingeplant, so Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Während der Feierlichkeiten sollen beide Fahrtrichtungen freigegeben werden, damit der Besucheransturm nicht zu einem Verkehrschaos führt. Nach dem Tag der Sachsen soll dann auf der anderen Seite weitergebaut werden – in Richtung Weißenberg. Insgesamt rechnet das Lasuv damit, dass die Arbeiten an der Löbauer Ortsumfahrung bis Ende Oktober dauern. Ist erneut mit Vollsperrungen zu rechnen? Eine Vollsperrung, wie vergangenen Sonntag, wird es wahrscheinlich noch dreimal während der Bauzeit geben. Vor dem Tag der Sachsen wird die Baustelle zurückgebaut, danach startet im September die zweite Bauphase. Dann müssen die aufgeklebten gelben Behelfsmarkierungen umgeklebt und schließlich nach Ende der Bauarbeiten ganz entfernt werden. Dazu wird die Straße jeweils für einige Stunden gesperrt. „Das soll immer sonntags erledigt werden“, sagt die Lasuv-Sprecherin. Denn da gilt Fahrverbot für Lkw. Damit soll vermieden werden, dass Laster die Umleitung durch die Stadt nehmen müssen.

