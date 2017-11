Auf der B 172 in Pirna droht ein neuer Engpass Für den Scheunenhof wird ein Fernwärmeanschluss verlegt. Das engt die Verkehrsader ein.

Schon wieder stehen in Pirnas Innenstadt Bauarbeiten an. © dpa

Zu all den vielen innerstädtischen Baustellen in Pirna kommt noch in diesem Jahr ein weiterer Engpass auf der B 172 hinzu, der so in den städtischen Planungen noch nicht vorgesehen war. Nach Auskunft des Rathauses werden die Stadtwerke Pirna bis zum Sommer 2018 einen Fernwärmeanschluss für das künftige Scheunenhofcenter in der Innenstadt bauen. Diese Fernwärmetrasse wird sowohl die B 172 queren als auch längs der viel befahrenen Trasse verlaufen. Laut der Stadtverwaltung sollen die ersten Arbeiten zu diesem Vorhaben noch im Dezember dieses Jahres stattfinden, was den Verkehr auf der B 172 einschränke. Wie das genau in diesem Bereich aussehen wird, steht allerdings noch nicht fest. Die Arbeiten an der Fernwärmetrasse werden dann im nächsten Jahr fortgeführt. Angesicht dessen müsse sich die Stadt mit allen Beteiligten dann abermals umfangreich über eine mögliche Verkehrsführung abstimmen. (SZ/mö)

