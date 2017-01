Auf der Autobahn ausgebremst Raser und Drängler auf der Straße werden in den seltensten Fällen angezeigt. Diesmal ist das aber ganz anders.

Rasen und Drängeln ist Alltag auf deutschen Autobahnen. Selten werden die Täter angezeigt. Ein junger Audi-Fahrer kam jetzt vor Gericht. .Foto: Marcus Führer/dpa © dpa

Auf deutschen Autobahnen herrscht das Recht des Stärkeren. Da wird gerast, gedrängelt, genötigt, was das Zeug hält. Der ganz normale Wahnsinn. Die Täter wissen, dass sie kaum angezeigt werden. Ist nicht zufällig die Polizei in der Nähe, kommen sie ungeschoren davon.

In diesem Fall, der jetzt vor dem Meißner Amtsgericht verhandelt wurde, ist ein Drängler mal angezeigt worden. Der 29-jährige Döbelner fuhr mit einem Audi auf der Autobahn von Radeburg in Richtung Berlin. In einer Baustelle, in der die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt war und Überholverbot auch für Pkw herrschte, soll er über mehrere Kilometer den Fahrer eines Sattelschleppers genötigt haben, indem er immer wieder gefährlich dicht auffuhr und versuchte, an diesem trotz Überholverbotes vorbeizuziehen. Das gelingt ihm schließlich. Doch dort gilt immer noch Überholverbot. „Ich habe gehupt und auf das Verkehrsschild gezeigt“, sagt der Lkw-Fahrer als Zeuge, der extra aus Augustusburg angereist ist. Nach dem Überholen soll der Angeklagte mit seinem Auto auf die recht Spur gezogen sein, sich vor den Lkw gesetzt und diesen ausgebremst haben. „Er fuhr etwa 400 Meter mit 20 bis 25 Kilometern pro Stunde vor mir her, verließ dann die Autobahn“, sagt der Lkw-Fahrer. Zwar ist er Drängeleien und Nötigungen gewöhnt. „Wenn ich alles anzeigen würde, dann käme ich zu nichts anderem mehr“, sagt der 42-Jährige. Doch ein solches Ausbremsen, das ihn zu einer Gefahrenbremsung zwingt und fast einen anderen Lkw auffahren lässt, erlebe er selten. Diesmal platzt ihm der Kragen, diesmal zeigt er den Sünder an. Doch das Verfahren wegen der zweiten Nötigung wurde bereits eingestellt. Jetzt bleibt nur noch die Drängelei. Der Angeklagte will sich nicht zu der Tat äußern, was sein gutes Recht ist. Eine Halterabfrage ergibt, dass die Mutter des Angeklagten die Halterin des Audi ist. In ihrer polizeilichen Vernehmung hatte sie angegeben, dass ihr Sohn das Auto nutzt. Und dieser selbst hatte eingeräumt, dass er an jenem Tag mit dem Audi unterwegs war. Verteidiger Wolf Göddenhenrich will diese Aussage jetzt zurückziehen, doch das ist gar nicht nötig. Denn die Beweislage ist auch so äußerst dünn. Außer dem Lkw-Fahrer gibt es keine weiteren Zeugen. Es kann so gewesen sein, wie es der Zeuge schildert, muss aber nicht. Am Ende steht Aussage gegen Aussage.

Der Verteidiger will einen Freispruch erreichen. Doch dazu müsste wenigstens noch die Mutter des Angeklagten gehört, ein Fortsetzungstermin festgelegt werden. Zudem könnte die Mutter nicht viel sagen, weil sie bei dem Vorfall nicht dabei war. Im Übrigen hätte sie ohnehin ein Aussageverweigerungsrecht, weil sie mit dem Angeklagten verwandt ist.

Das Geschehen kann so nicht aufgeklärt werden. Gericht und Staatsanwaltschaft entscheiden deshalb, das Verfahren wegen geringer Schuld ohne Auflagen einzustellen. Die Kosten des Verfahrens und auch die Auslagen des Angeklagten, also auch die Kosten für den Rechtsanwalt, werden der Staatskasse auferlegt. Das kommt im Grund einem Freispruch gleich.

Der Verteidiger ist mit dem Ausgang sehr zufrieden, der Angeklagte sowieso. Er spart 800 Euro. Zu dieser Strafe wurde er per Strafbefehl verurteilt. Eine Führerscheinsperre war damit nicht verbunden. Der Einspruch hat sich für ihn also gelohnt.

Ein Freibrief für Raser und Drängler ist das aber nicht. Manchmal gibt es eben doch neutrale Zeugen. Und in seltenen Fällen ist auch die Polizei unterwegs.

zur Startseite