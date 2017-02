Auf der A 4 überschlagen Ein Gefahrguttransport hat am Donnerstagvormittag auf der A 4 bei Pulsnitz ein Rad verloren. Ein Skoda konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen - mit schlimmen Folgen.

Auf dem Dach landete dieser Skoda, nachdem er auf der A 4 mit einem Rad kollidiert war. © Rico Löb

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der A 4 zwischen Pulsnitz und Ohorn ereignet. Nach Polizeiangaben hatte ein Gefahrguttransport während der Fahrt ein Rad verloren. Ein nachfolgender Skoda-Fahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen. Er kollidierte mit dem Rad, kam ins Schleudern und überschlug sich. Der 42-jährige Fahrer und ein 66-jähriger weiterer Insasse des Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der Gefahrguttransport wurde nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen, eine entsprechende Gefährdung habe nicht bestanden, informiert die Polizei. Die A 4 in Richtung Görlitz musste kurzzeitig gesperrt werden. (szo)

