Auf den Spuren von Magdalena Neuner Berta Leubner, Ebersbach/WSV Oberhof, Biathlon

Die 14-jährige Ebersbacherin wollte unbedingt an die Sportschule, um ihren großen Vorbildern Magdalena Neuner und Daria Domratschewa nachzueifern. Nach guten Leistungen in der vergangenen Saison – Zweite der thüringer Rangliste, Thüringische Vizemeisterin im Massenstart und Zehnte in der Gesamtwertung des deutschen Schülercups – hat sie das geschafft, wechselte im Sommer zum WSV Oberhof. Die Umstellung auf das Leben fern der Heimat ist ihr gut gelungen, eben weil sie selbst es unbedingt so wollte. Die ersten Ergebnisse der guten Schützin und starken Läuferin in der neuen Saison waren vielversprechend – Platz zwei und drei zum Auftakt des Schülercups. „Berta ist eine sehr selbstbewusste und manchmal sogar zu ehrgeizige talentierte Nachwuchsathletin, die immer siegen will und Niederlagen nur schwer verkraftet“, sagt ihr ehemaliger Heimtrainer Thomas Poike.

