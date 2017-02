Auf den Spuren von Luther Etwa 100 Mädchen und Jungen aus ganz Radebeul begaben sich in den Kinderbibeltagen auf eine Reise ins Mittelalter.

Besuch vom Ehepaar Luther. Bei den Kinderbibeltagen haben Schüler aus Radebeul viel über den Reformator und die Zeit des Mittelalters gelernt. © Birgit Andert

Wie fühlt es sich an, allein gegen die Mehrheit zu stehen, eine Meinung zu haben, die sonst niemand teilt, und sich doch ganz sicher zu sein? Als Martin Luther vor dem Reichstag zu Worms vor dem Kaiser stand und aufgefordert wurde, seine Schriften zu widerrufen, muss es ihm so gegangen sein. Können Kinder von heute sich in diese Erfahrung hineinfühlen? Die Antwort fällt eindeutig positiv aus. Während der Kinderbibeltage haben die Mädchen und Jungen versucht, auf wackligen Sitzkissen so zu balancieren, dass sie stehen bleiben. Was hilft dabei, standhaft zu sein? Es hilft zum Beispiel, einen Punkt zu fixieren und sich nicht ablenken zu lassen, und es hilft auch, eine Pause einzulegen und neue Kraft zu schöpfen.

Dies ist nur eine Erfahrung, die etwa 100 Schüler der 1. bis 6. Klasse in der vergangenen Woche gesammelt haben. „Mensch, Martin“ war das Motto der diesjährigen Kinderbibeltage, die von den zwei evangelischen Kirchgemeinden von Radebeul-West und Ost, dem Hort der Evangelischen Grundschule, dem evangelischen Kinderhaus und dem Kinderhaus „Guter Hirte“ organisiert werden. Nachdem in den vergangenen Jahren jeweils biblische Figuren im Mittelpunkt standen, haben sich die Kinder dieses Mal auf Spurensuche in der Geschichte Martin Luthers gemacht und Anknüpfungspunkte im Jetzt und Hier gefunden.

Jeweils in sieben Gruppen haben sich die Mädchen und Jungen auf kreative Weise mit der Zeit des Mittelalters und mit dem Leben Luthers auseinandergesetzt, haben Klöster aus Kapla-Steinen und eine Wartburg aus Ton gebaut, haben gefilzt und gebacken, geschnitzt und Papier geschöpft, mit Federn geschrieben und eine Lutherrose als Fensterbild gestaltet.

Am Donnerstag schließlich fanden die Kinderbibeltage ihren Abschluss mit einem fröhlichen Fest im Hause Luthers. Zu essen gab es selbst gebackenes Reformationsbrot, zum Vergnügen führten die einzelnen Gruppen die Ergebnisse ihrer Arbeit auf. So zeigte eine Pantomime verschiedene Stationen aus dem Leben Luthers, ein Bilderrätsel forderte zum Raten auf, mit Musik, Akrobatik und Tänzen entführten die Kinder in die Vergangenheit, die ihnen jetzt – nach einer erlebnisreichen Woche – nicht mehr ganz so fremd ist.

