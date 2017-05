Auf den Spuren von Louis-de-Funès Die französische Komödie „Nichts zu verschenken“ läuft im Hoyerswerdaer BlowUp-Kino.

François Gautier (Dany Boon) kann im Gegensatz zu seiner Tochter Laura (Noémie Schmidt) das Menü gar nicht richtig genießen. Was das wieder kosten wird! Hätte es nicht ein Schnittchen daheim auch getan?Foto: PR

Violinist François Gautier (Dany Boon) ist nicht nur hervorragend in seinem Fach, sondern auch ein Pfennigfuchser, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Geld zu sparen verschafft ihm Glückseligkeit – Geld auszugeben dagegen bringt ihn ins Schwitzen und verursacht Panikattacken. Gautier hat nichts zu verschenken, denn er geht überaus knauserig mit seinem Geld um, weshalb er hinter vorgehaltener Hand von seinen französischen Mitmenschen häufig als „Radin!“, also als Geizkragen, beschimpft wird. Doch schon allein der Gedanke daran, seine schwer verdienten Scheine ausgeben zu müssen, sorgt bei François für Panik. Viel lieber füttert er jeden Tag stolz sein Sparschwein und sieht sein Vermögen so wachsen.

Er verwendet unendlich viel Energie darauf, diese Macke zu vertuschen und ein halbwegs normales Sozialleben zu führen. Als jedoch eines Tages ohne Vorwarnung die 16-jährige Laura (Noémie Schmidt) vor seiner Tür steht und ihm offenbart, dass sie seine Tochter ist, sieht sich der Pfennigfuchser mit einer Lawine an Kosten und Problemen konfrontiert. Vor allem, als sich herausstellt, dass Laura eine Idee im Kopf hat, die ihn sehr teuer zu stehen kommen könnte. Zudem bringt die plötzliche und gänzlich unerwartete Zuneigung einer neuen Kollegin, der Cellistin Valérie (Laurence Arné), nicht nur François’ Gefühlswelt, sondern auch sein Sparkonzept durcheinander. Von wegen, Gefühle kosten nichts ...

Sympatisch, aber neurotisch

Dany Boon gibt in der Komödie, die mit mehr als einer berührenden Wendung überrascht, den zwar sympathischen, aber neurotischen Pfennigfuchser, dessen Sparzwänge ihn in die unmöglichsten Situationen bringen – eine weitere Parade-Rolle für Frankreichs Top-Comedian („Willkommen bei den Sch’tis”, „Der Superhypochonder”).

Nichts zu verschenken wurde vom ehemaligen Werbefotografen Fred Cavayé inszeniert, der in seinem Heimatland durch Filme wie Point Blank - Aus kurzer Distanz (2010) und Ohne Schuld (2008) als Regisseur bekannt wurde.

Eine turbulente Komödie auf den Spuren von Louis de Funès, die ganz von der Kunst des Hauptdarstellers lebt, der die zunächst unsympathische Figur mit feinfühliger Innerlichkeit ausstattet und den sparwütigen Künstler in einem anderen Licht erscheinen lässt. (PR)

„Nichts zu verschenken“ – Film von Fred Cavayé (Frankreich 2016) / BlowUp-Kino der KuFa Hoyerswerda (Braugasse 1) / Dienstag, der 22. Mai (MORGEN), 20 Uhr

www.nichtszuverschenken-film.de

