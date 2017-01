Auf den Spuren der Saurier

Auf die Spuren der Saurier können sich Freitaler Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am kommenden Sonnabend begeben. In der Bergbauschauanlage erfahren die jungen Gäste bei einer Führung ab 11 Uhr unter anderem, was es mit dem versteinerten Wolfssaurier von Döhlen auf sich hat und was die Fossilien mit dem Steinkohlenbergbau in der Region zu tun haben. Jedes teilnehmende Kind bekommt anschließend ein „Sauriereis“ im Schlosscafé Buddenhagen. Die Teilnehmer sollten warme Kleidung mitbringen und müssen im Besitz der Freitaler Familiencard Carli beziehungsweise des Coupons aus dem Carli-Heftchen sein. Erwachsene Begleitpersonen können während der Kinderführung beispielsweise das Schlosscafé besuchen oder sich – gegen Eintritt – die Ausstellungen der Städtischen Sammlungen anschauen.Für die Kinder ist das Angebot kostenlos. (SZ)

Eine Anmeldung unter 0351 6491562 ist unbedingt erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

zur Startseite