Auf den Spuren der Kollwitz

Kreativ im Kollwitz-Haus Moritzburg: Die Kursteilnehmer nutzen noch weitgehend die gleichen Techniken wie einst die bedeutende Grafikerin. Deren Geist ist allgegenwärtig vor Ort, sagen viele. © Arvid Müller

Jeden ersten Dienstag im Monat beginnt gegen 18 Uhr ein zielstrebiges Räumen im Käthe-Kollwitz-Haus. Bevor ein Grüppchen Kreativschaffender produktiv werden kann, sind viele Hände gefragt. Alle fassen mit an, um den Ausstellungs- und Veranstaltungsraum im Erdgeschoss in eine Werkstatt zu verwandeln. Eine Werkstatt mit Arbeitsplätzen zum Ritzen und Ätzen, Wärmen der Platten, Bestäuben, Beschichten und Abwaschen. Das ist das handwerkliche Umfeld, das der Grafikkurs im Moritzburger Kollwitz-Haus benötigt, um eigene Radierungen herzustellen.

Dazu gehört auch die Tiefdruckpresse, die jedoch als unverrückbare Größe den Nebenraum bewohnt. Dass dieses Schwergewicht einst für die museumspädagogische Arbeit in den Rüdenhof einzog, ist der eine Glücksfall für die Grafik-Zirkelaner. Der andere ist Kursleiterin Maja Nagel. Die freischaffende Malerin und Grafikerin aus Eula bei Nossen begann vor zehn Jahren, mit der Gruppe zu arbeiten.

„Sie weiß alles“, ruft eine Teilnehmerin. „Und sie verbreitet gute Stimmung“, ergänzt eine andere. Maja Nagel lacht. „Ich bin da, um Fragen zu beantworten“, sagt sie, „und um vor allem denen, die erst kurz dabei sind, die Techniken zu erklären.“ Dabei stimmt sie Neulinge auch auf jene andere Zeitrechnung ein, die bei Radierungen gilt. „Zwei- bis dreimal kommen, bis man seinen ersten Druck hat, das ist hier das Normale“, ermutigt die Frau vom Fach.

In der lockeren Atmosphäre verwirklicht sich eine bunte Mischung von Persönlichkeiten. Chemiker, Lehrer, Zahnärzte, Landschaftsgestalter, Künstler und Kunststudenten versammeln sich hier an einem Tisch. Es sind Frauen und Männer zwischen 30 und 60, die aus Dresden, Moritzburg, Großenhain und Radebeul kommen. Allen freilich ist Käthe Kollwitz ein Begriff. Viele bewundern ihr Werk, haben sich gar näher mit ihrer Biografie befasst.

„Zu Käthe Kollwitz muss ich nichts vermitteln. Ihr Geist ist einfach da in diesem Haus“, sagt Maja Nagel. „Wir arbeiten noch weitgehend so, wie auch sie gearbeitet hat.“ Die Technik habe sich nicht groß geändert. Und diese wirkt auf jemanden, der damit bislang nicht in Berührung kam, extrem komplex. Es gibt nicht ein Verfahren in der Radierung, sondern eine ganze Fülle, aus der hier geschöpft werden kann. Was sie verbindet, ist das, was Maja Nagel eine alchimistische Komponente nennt. Denn gearbeitet wird etwa unter Verwendung von Säure, Asphaltlack, Asphaltstaub sowie mit Hitze. Aus diesem Grund steht der Kurs nur Erwachsenen offen.

Das Gros der Teilnehmer ist bereits von Anfang an dabei. Wie Barbara Hering aus Dresden. Die 63-Jährige erfuhr damals, vor zehn Jahren, aus der Zeitung von dem Angebot. „Ich war neugierig auf die Technik“, erzählt sie. Zuvor hatte sie sich über mehrere Jahre in ihrer Freizeit der Ölmalerei gewidmet, der sie dann aber die Radierung vorzog. Was sie reizt, ist, Geschichten zum Ausdruck zu bringen, verrät sie. „Und man hat immer ein schönes Geschenk.“

Michael Vetter gehört zu den wenigen Herren an diesem Abend. Und zu den noch recht „Neuen“. Vergangenes Jahr stieß der Garten- und Landschaftsgestalter aus Coswig zu der kreativen Runde in Moritzburg dazu. Der 52-Jährige hatte sich schon mit Holzschnitten beschäftigt und einige Kurse im Roten Haus belegt, als er von diesem regelmäßigen Zirkel hörte. „Es macht einfach Spaß als Freizeitgestaltung“, sagt er.

Er bevorzugt eher freundlich anmutende Drucke. Andere widmen sich eher düster wirkenden Arbeiten. Dahinter stehen unterschiedliche Techniken. „Die Leute lernen voneinander“, erklärt Maja Nagel. „So viel könnte ich gar nicht vermitteln.“

Das facettenreiche Ergebnis zeigt seit Mitte Juni eine Ausstellung. Die erste selbst gestaltete Sonderausstellung der Kursteilnehmer im Käthe-Kollwitz-Haus. Bis zum 16. Oktober sind Radierungen aus zehn Jahren künstlerischem Freizeitschaffen zu sehen. Im Erdgeschoss lässt sich die breite Palette der Techniken an ganz verschiedenen Motiven entdecken. Eine gruppierte Anordnung zum Oberthema Vogel veranschaulicht die unterschiedlichen Handschriften der Macher.

Diese erste Schau des Grafikzirkels im Museum war ein besonderes Anliegen der Leiterin des Kollwitz-Hauses, Sabine Hänisch. „Es ist so wichtig, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, dass man hier Radierungen herstellen kann“, sagt sie. „Und dass das Wissen um die Technik weitergetragen wird – nicht nur unter Kunststudenten, sondern auch unter den vielen Interessierten.“ Sie lobt den hohen Anspruch, den Maja Nagel vermittelt. Vor allem aber schätzt sie die Lebendigkeit, die der Kurs in den Rüdenhof bringt. „Weil der Wert der Kunst eben auch im Sozialen liegt.“

Aufgrund der begrenzten Platzzahl werden neue Teilnehmer um Anmeldung gebeten: Telefon 035207 82818.

