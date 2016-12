Nachwuchsfußball Auf den Spuren der Großen Großenhainer E-Jugend gewinnt Fritz-Lindner-Gedächtnis-Turnier vor Riesa, Oppach und Canitz.

Die BSG Stahl Riesa hatte zum Fritz-Lindner-Gedächtnis-Turnier für den Altersbereich 9/10 die Mannschaften aus Oppach, Canitz, Stauchitz, Döbeln, Meißen-West und Großenhain eingeladen. Stahl schickte selbst zwei Teams ins Rennen.

In der Staffel 1 setzte sich die SpG Oppach durch, als Zweiter schaffte auch die SG Canitz den Einzug in die Gold-Finalrunde. In der Staffel 2 ging es spannender zu. Schließlich triumphierte die BSG Stahl, während sich die Großenhainer mit Mühe und Not in die Finalrunde retteten.

In der Gold-Finalrunde legte Großenhain dann mit einem 4:0 gegen Oppach vor und die „Erste“ der BSG Stahl siegte 3:0 gegen Canitz. Im Duell der Favoriten glänzte Großenhain mit einer spielstarken Vorstellung gegen Riesa (5:0). Oppach und Canitz trennten sich 1:1. Großenhain war dann im letzten Spiel gegen die Canitzer Favorit, lag aber bis zehn Sekunden vor den Ende mit 0:1 im Rückstand. Bei Abpfiff der Partie stand es aber 1:1 und die Großenhainer Jungs feierten ihren Turniersieg. Offensichtlich sind die Männer als Landesklasse-Spitzenreiter ein gutes Zugpferd für die GFV-Youngster. Auf den Plätzen fünf bis acht kamen Döbeln, Meißen-West, Stauchitz und Stahl Riesa II ein. Als Bester Spieler wurde der Großenhainer Tarik Hoch ausgezeichnet. (Preuß/Kramer)

