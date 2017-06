Auf den Spuren der Bergleute Museen und Welterbe-Verein laden am Wochenende ein, das Erzgebirge neu zu entdecken. Dahinter steckt Absicht.

Zu einer Pingenwanderung lädt die Stadt Altenberg am Sonnabend ein. Treffpunkt ist am Tourist-Info-Büro im Bahnhof. © andreas weihs

Osterzgebirge. Über Jahrhunderte hat der Bergbau das Erzgebirge geprägt. Daran wird an diesem Wochenende an vielen Ort mit Sondervorführungen in Museen und Bergwerken, mit Wanderungen durch Bergbaulandschaften und mit Mitmachmöglichkeiten erinnert: Das Erzgebirge lädt am Sonnabend und Sonntag zu den Bergbau-Erlebnistagen ein. Deren Ziel ist es, die „Montane Kulturlandschaft Erzgebirge/Krusnohori“ noch stärker ins Blickfeld zu rücken. Denn diese ist ein Anwärter auf einen Unesco-Titel. Da am ersten Sonntag im Juni der Tag der Welterbestätten in Deutschland ist, soll das als Anlass genutzt werden, um das Erzgebirge noch bekannter zu machen.

„Deshalb haben wir uns mit den Partnern und dem Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge dazu entschlossen, diesen Tag schon einmal zu nutzen, um die vielen Facetten der Montanregion Erzgebirge für Gäste zu vermitteln und erlebbar zu machen“, sagt Frau Burgold. Das geschehe inzwischen zum vierten Mal. Diesmal gibt es 31 Erlebnisangebote, die sich von Berggießhübel, Altenberg und Lauenstein im Osten des Erzgebirges bis nach Eibenstock und Kirchberg im Westen des Erzgebirges erstrecken. Über Tage können zum Beispiel erhaltene Erzwäschen, Hammerwerke, Sakralbauten und andere historische Anlagen besichtigt werden. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm. Dazu gehören eine Orgelnacht-Wanderung in Freiberg und eine Pingen-Wanderung durch Altenberg. Bei der geht es um ein riesiges Loch, genauer um einen Einsturztrichter von beachtlichen Ausmaßen. Dieser ist etwa 400 Meter breit und 130 Meter tief. Die Pinge gilt als ein beeindruckendes Zeugnis der Bergbaugeschichte. Entstanden ist sie nach dem Zusammenbruch von unterirdischen Gruben. Auch ein Besuch im benachbarten Zinnwald lohnt sich. Im dortigen Besucherbergwerk wird am Sonntag eine dreistündige Sonderführung angeboten, bei der Lagerstätten gezeigt werden.

Auf Entdeckertour zurück 1 von 7 weiter Schatzsuche im Schaustollen, Sonnabend, 10 Uhr, Treff: Bergbaumuseum Altenberg, Taschenlampe mitbringen; Pingenwanderung, Sonnabend, 10.30 Uhr, Start am Tourist-Info-Büro im Altenberger Bahnhof; Führung durch den Tiefen Bünau-Stollen, Sonntag, 11.30, 12.30, 13.30, 15 Uhr, Besucherbergwerk Zinnwald; Lagerstättenkundliche Führung, Sonntag, 10.30 Uhr im Besucherbergwerk Zinnwald, (nur mit Voranmeldung, unter der Telefonnumer 03505631344); Schlossführungen in Lauenstein, Sonnabend und Sonntag, ab 12 Uhr, ab 14 Uhr Führung durch die Kirche; Welterbekonzert im Schloss Lauenstein, Sonntag, 16.30 Uhr, Chor amerikanischer Studenten, Eintritt frei; Entdeckertour mit Marktfrau Marie, Sonnabend, 10 Uhr, Treffpunkt: Museum Dipps; ab 13 Uhr „Basteley und Spielerey“

Auch das Erzgebirge en miniature ist bei den Bergbau-Erlebnistagen dabei. Im Klein-Erzgebirge in Oederan können sich Kinder auf einen neuen Bergbauspielplatz freuen. Alle Angebote stellt der Tourismusverband Erzgebirge auf einer Karte vor, die es in den Tourist-Info-Büros gibt.

