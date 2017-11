Auf den Hund gekommen Das Geschäft mit den Vierbeinern boomt. Da kommen Unternehmer auf ausgefallene Ideen.

Auch eine Nische: Hunde-Fotograf. Fotos vom Schnappen der Lieblinge nach Leckerlies. © Christian Vieler

Sie gelten als der beste Freund des Menschen: Etwa 13 000 Hunde werden in Dresden derzeit gehalten. Nicht nur die Stadt verdient an der Liebe zu den Vierbeinern. Schließlich fließen 108 Euro Hundesteuer für den ersten beziehungsweise 144 Euro für jeden weiteren Hund jährlich in den städtischen Haushalt. Was viele nicht wissen: Die Einnahmen sind nicht zweckgebunden. Die Stadt muss das Geld also nicht verwenden, um neue Hundetoiletten aufzustellen oder den Unrat der Vierbeiner beseitigen zu lassen.



Neben der Stadt profitieren auch viele Unternehmer von der teils engen Verbindung von Herrchen und Hund. Das Geschäft rund um den Hund boomt weltweit. Dabei entstehen durchaus außergewöhnliche Geschäftsideen. Auch in Dresden haben einige Leute die Liebe zum Hund zum Beruf gemacht und bieten teils ungewöhnliche Dienstleitungen für Vierbeiner und ihre Herrchen an.

Die Sportlehrer halten fit. Vierkampf, Dreikampf, Geländelauf – Leichtathletikturniere gibt es auch für Hunde. Susanne Heede ist seit zehn Jahren Mitglied im Hundesportverein (HSV) Dresden-Neustadt, mittlerweile die erste Vorsitzende. „Den ursprünglichen Verein gibt es bereits seit den 60er-Jahren. Der Hundesport hat sich allerdings doch sehr gewandelt", erklärt sie. Stand damals noch der Schutz von Herrchen im Vordergrund, geht es nun um Bewegung für den Hund. Turnierhundsport, Obedience und Rally Obedience werden angeboten. Bei Obedience – englisch für Unterordnung – absolvieren Mensch und Tier gemeinsam verschiedene Prüfungen. Bei der Rally Obedience werden beispielsweise Hindernisparcours absolviert. 100 Euro im Jahr müssen HSV-Mitglieder zahlen. Die Nachfrage steigt vor allem im Welpenalter. Die Psychologen helfen bei Angst. Eine Couch braucht Axel Reichert nicht. Denn er ist kein normaler Psychologe. Seit 2009 kümmert er sich um das Seelenheil von Hunden und anderen Tieren. Vor allem bei aggressiven Vierbeinern, aber auch bei Trennungsangst und anderen Verhaltensauffälligkeiten kann der studierte Biologe helfen. „Schon während meines Studiums wollte ich stets in die Verhaltensbiologie“, sagt Reichert. „Mit der Liebe zum Hund war der Weg quasi vorgeschrieben.“ Er selber hat drei Australian Shepherd: Vater, Mutter, Kind. Der Bedarf steigt, meint Reicher: „Vor allem durch die vermehrt von Tierschutzorganisationen importierten Hunde.“ Reichert bildet auch Hundeführer und Therapiehunde aus, hat eine Hundeschule und einen Betreuungsservice. Die Bettenmacher sorgen für guten Schlaf. Ob pink oder schwarz, ob Kunstleder oder Nylon – Robert Imiolczyk und seine Familie betten nun schon seit sieben Jahren Hunde jeder Größe. Auf der Großenhainer Straße haben sie eine Manufaktur, in der von der einfachen Stoffunterlage bis zum richtigen Sofa alles angefertigt wird. In Dresden sind sie in der Branche allein. Auch deshalb bestellen Kunden aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus anderen europäischen Ländern. Die größte Konkurrenz kommt aus den USA. Dort ist die Ware meistens günstiger. Bei Imiolczyks müssen Kunden zwischen 20und 150 Euro für ein Bett hinblättern. Dafür können sie Material, Farbe und Größe wählen. Sonderwünsche kosten extra. 15 Jahre hatte die Familie eine Cocker-Spaniel-Dame, die aber verstorben ist. Die Therapeuten machen Krankengymnastik. Auch Hunde können Schmerzen beim Gehen haben oder nach einem Unfall mal nicht wieder auf die Pfoten kommen. In solchen Fällen können – wie bei Menschen – Physiotherapeuten weiterhelfen. Tierärzte verschreiben auch dem Vierbeiner mitunter Krankengymnastik oder Massagen. Die Physiotherapeuten kommen meist erst dann zum Einsatz, wenn der Hund erkrankt ist. Das können muskuläre Probleme wie Arthrose, aber auch psychische Probleme wie Angststörungen oder Stress sein. Die Therapien werden dann mit dem jeweiligen Tierarzt abgestimmt. Um Probleme zu vermeiden, bietet aber beispielsweise die Dogreha auf der Großenhainer Straße Gesundheitsspaziergänge sowie andere Kurse und Workshops an. Die Bestatter helfen beim Abschied. Die Liebe des Menschen zum Hund geht immer öfter auch über den Tod hinaus. Viele wollen ihrem Vierbeiner einen möglichst würdevollen Abschied bereiten und selber auch eine bleibende Erinnerung an den treuen Gefährten haben. Tierbestatter sind deshalb immer häufiger gefragt. In ganz Deutschland gibt es derzeit rund 150 Tierfriedhöfe. In Dresden können die Vierbeiner unter anderem in Stetzsch begraben werden. Bestattungsunternehmen wie die „Tierbestattung im Rosengarten“ oder „Pietaeta“ arbeiten mit Krematorien zusammen. Sie verkaufen nicht nur Urnen, in denen Herrchen und Frauchen den geliebten Hund mit nach Hause nehmen können. Wie beim Menschen helfen auch die Tierbestatter beim Abschiednehmen. Die Betreuer kommen nach Hause. Carolin Habig hat aus der eigenen Not eine Tugend gemacht. Die Dresdnerin hat Tiere und vor allem Hunde schon immer geliebt. Jahrelang jobbte sie deshalb teils neben der Ausbildung zur Verkäuferin in verschiedenen Tierheimen. Zeit für ihren Jack Russell Terrier Fino, den sie 2009 aus schlechter Haltung befreite, blieb da nur wenig. Für Menschen, denen es ähnlich geht, bietet sie seit sechs Jahren einen mobilen Betreuungsservice an. Das Prinzip: Habig kommt zu den Kunden nach Hause und kümmert sich dort um das Haustier – von Hund bis Nager und Reptil. Bei Hunden gehört Gassigehen zum Angebot. Sind Herrchen oder Frauchen im Urlaub, werden auch mal Blumen gegossen. Bei einem Besuch werden täglich 15, bei zwei Besuchen 25 Euro fällig. In Dresden gibt es nur zwei mobile Betreuer. Die Friseure verpassen neue Looks. Förstertochter Katrin Mann hatte schon seit Kindesbeinen Tiere um sich herum. Jahrelang züchtete sie Schäferhunde. Irgendwann waren die eigenen Hundedamen zu alt dafür, schließlich verstarben sie. Die Liebe zum Tier blieb. Und so stieß Mann eines Tages auf einen Bericht über Hundesalons. Auf der Bautzner Straße ließ sie sich die Grundlagen zeigen, die Inhaberin wurde zur guten Freundin. Auf ihrem Grundstück auf der Fischhausstraße schneidet und shampooniert sie nun seit sechs Jahren – allerdings ist der kleine Salon nur noch Hobby. Bei gutem Wetter kommen ihre Kunden im Freien an die Reihe. Und nicht nur Hunde finden den Weg. Sogar Kaninchen und Meerschweinchen wird das Fell geschnitten.

