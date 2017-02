Auf den Fuchs gekommen Susan Christine Fuchs bietet Englischkurse für Kinder an. Die Lehrbücher entwickelt sie selbst.

Die Erfinderin mit ihrem Maskottchen: Susan Christine Fuchs und Fuchs Fredy. Er begleitet als Handpuppe die Englisch-Kurse für Kinder und zieht sich auch als Figur durch die von ihr verfassten Lehrbücher. © Anne Hübschmann

Rotbrauner Schopf, wach blitzende Augen. Dass Susan Christine Fuchs mit dem kleinen Räuber mehr verbindet als ihr Nachname, ist in ihrem Radebeuler Bildungsinstitut CollegeLine schnell ausgemacht. Er dient als Maskottchen, gehört als Handpuppe in Englischkurse für Kinder und führt als Hauptfigur Fredy durch mittlerweile drei Kinderbücher, die aus der Feder von Susan Christine Fuchs stammen.

Entwickelt hat die findige Geschäftsfrau den netten Fuchsjungen gemeinsam mit ihrem Team, als sie vor zehn Jahren begannen, Englischlektionen für Kinder zu erarbeiten. Susan Christine Fuchs schrieb die Geschichten, in denen es immer um Moral und um Freundschaften geht, wie sie sagt. Als Illustratorin gewann sie Christiane Klotzsche aus Dresden. Und die Mitarbeiter des Bildungsinstituts wirkten an der Übersetzung ins Englische mit. Die Fredy-Reihe erscheint in dem von Susan Christine Fuchs gegründeten Verlag arabooks.

Unter den Fredy-Fans ist längst auch der kleine Sohn der Unternehmerin. „Im vierten Buch werden ganz viele Ideen von ihm zu finden sein“, erzählt sie. Eine besondere Rolle werde ein Storch spielen. „Wir haben die Geschichte schon mehrfach durchgesponnen.“ Nur aufgeschrieben muss sie noch werden. Erscheinen wird der Band voraussichtlich 2017.

Voraussichtlich, weil die Zeit in ihrem Alltag das wohl knappste Gut ist. Als alleinerziehende Mutter managt sie täglich 13-Stunden-Arbeitstage. Morgens um 5 Uhr startet sie in die erste Schicht. „Ich bin eine Lerche, früh immer fit“, sagt sie. Abends, wenn der Kleine eingeschlafen ist, legt sie die zweite Schicht ein. Noch mal bis 21 Uhr. „Dann ist auch ein Fuchs mal durch“, erklärt sie lachend. Zum Glück wohnt sie seit 2009 in Radebeul und kann sogar zu Fuß ins Büro auf der Meißner Straße 147 gehen. „Ich liebe die Stadt“, schwärmt sie. „Es ist alles so schön vertraut.“ Jeder kenne jeden.

Susan Christine Fuchs stammt ursprünglich aus der Nähe von Görlitz. 2001 gründete sie in Radebeul zunächst eine Computerschule für Kinder und Erwachsene. Irgendwann ging die Nachfrage nach PC-Kursen zurück, dafür fragten immer mehr Kitas und Schulen wegen Englischstunden für Kinder an. Dieser Bedarf ist bis heute enorm. Außerdem bietet Susan Christine Fuchs mit ihrem Bildungsinstitut weitere Fremdsprachen- und auch Experimentierkurse sowie Gedächtnistraining für Kinder an. Neben Nachhilfe, Hausaufgabenbetreuung, Prüfungsvorbereitung für Schüler. Für Selbstständige, Arbeitnehmer und Senioren gibt es Seminare und Weiterbildungen im Bereich Fremdsprachen, Computer und Gedächtnistraining.

Dieses Portfolio deckt sie mit mittlerweile mehr als 30 Mitarbeitern ab, darunter vielen Freiberuflern, die im Ausland gelebt oder studiert haben. Das wichtigste Personal-Kriterium für die CollegeLine-Inhaberin: „Dass die Qualifikation passt und dass die Mitarbeiter liebevoll auf Kinder eingehen können.“ Computer und Kinderbücher schließen sich für die Geschäftsfrau im Übrigen keineswegs aus. „Es gibt tolle Apps für Kinder, zum Beispiel Lernspiele“, weiß sie durch ihren Sohn. Dafür gibt sie ihm auch gern mal das Tablet in die Hand. „Aber Bücher sind so wichtig, um die Fantasie anzuregen“, ist sie überzeugt. Darum hat sie sich mit ihrem Jungen auch in der Bibliothek angemeldet.

