Auf den Altmarkt kommt Stromtanke Die Anlage soll im Mai in Bischofswerda aufgebaut werden.

In diesem Bereich soll die Stromtankstelle aufgebaut werden. © privat

Der Energieversorger Enso errichtet auf dem Altmarkt in Bischofswerda eine öffentlich zugängliche Ladestation für Elektroautos. Sie soll im Viertel vor der Stadtapotheke im Bereich der Pferdetränke entstehen. Wie Enso-Sprecherin Claudia Kuba auf Anfrage sagte, wird die Anlage voraussichtlich im Mai aufgebaut.

Der Standort für die Stromtankstelle im Stadtzentrum sei bewusst gewählt. Für derartige Ladestationen suche die Enso Plätze aus, die gut frequentiert sind, die über Infrastruktur verfügen oder Touristen anziehen – damit Besitzer von E-Autos die Zeit des Ladens sinnvoll überbrücken können, wenn sie das denn möchten. Vom Markt in Bischofswerda aus biete sich ein Bummel durch die Stadt an, ein Cafébesuch oder der Einkauf in einem der Geschäfte.

Bargeldloses Tanken ist möglich

Die Ladestation am Altmarkt wird mit dem System StromTicket ausgestattet. Dieses Zugangs- und Abrechnungssystem ermöglicht Nutzern bargeldloses Tanken auf Basis eines Handytickets. Die Bezahlung erfolgt per Smartphone-App oder SMS .

Die Enso engagiert sich seit 2010 im Bereich der Elektromobilität. 17 öffentlich zugängliche Ladestationen gibt es im Versorgungsgebiet der Enso, darunter in Großharthau, Radeberg, Pulsnitz und Cunewalde. Nach Angaben des Energieversorgers sind im Landkreis Bautzen derzeit rund 70 Elektrofahrzeuge zugelassen.

Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) kündigte die Investition am Dienstagabend bei einer öffentlichen Veranstaltung im Rathaus an. Ihm zufolge ist sie eine logische Konsequenz aller Bemühungen, Bischofswerda zu einer modernen Stadt zu machen, die Bürgern wie Investoren gefällt. Verfügbares freies WLAN auf dem Altmarkt sei dafür bereits ein wichtiger Schritt gewesen. Im vergangenen Jahr hatte Bischofswerda auch eine elektronische Informationstafel vorm Rathaus installieren lassen. (cm/SZ/ass)

