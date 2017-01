Auf dem Weg zur Vorzeigestadt OB Hilbert will mehr Arbeitsplätze für Flüchtlinge, beklagt aber auch Ausländer-Kriminalität und Alltagsrassismus.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat sich bereits mehrere Flüchtlingsklassen in Schulen angeschaut. Sprache ist der Schlüssel zur Integration, sagt er. © Rene Meinig

Im November 2015 hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) angekündigt, Dresden zur Vorzeigestadt bei dem Thema machen zu wollen und den angeschlagenen Ruf als asylfeindlicher Ort aufzupolieren. Mehr als ein Jahr danach spürt man weiter den Pegida-Effekt, die Besucherzahlen haben sich nicht wirklich verbessert. Allerdings hat sich bei der Integration von Flüchtlingen einiges getan.

Mittlerweile hat die Stadtverwaltung eine Datenbank angelegt. Mit der kann genau nachvollzogen werden, auf welchem Stand die Flüchtlinge sind, die hier leben. Insgesamt leben derzeit 4 797 Asylsuchende in der Stadt, die meisten in Wohnungen (4 375). Hilbert hat alle wichtigen Institutionen zu einem Lenkungskreis vernetzt, sodass es einen Überblick gibt, welchen Bildungsstand die Flüchtlinge haben, ob und welchen Beruf sie gelernt haben und vieles mehr. Es kann nachvollzogen werden, wie gut sie Deutsch sprechen und wie viele Sprachkurse sie erhalten haben. Dazu kann geprüft werden, ob es freie Stellen gibt, für die die jeweiligen Personen geeignet sind. Dann wird für den Betroffenen Kontakt zur Firma gesucht.

„Der Weg bei der Integration von Flüchtlingen ist kein Sprint, sondern eine Langstrecke“, schätzt der OB ein. „Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir im Jahr 2016 sehr wichtige Schritte auf diesem Weg gegangen sind.“ Das seien beispielsweise die Flüchtlingsarbeit in den Stadtteilen oder die dezentrale Unterbringung in Wohnungen statt Flüchtlingsheimen. „Manchmal sind es auch die kleinen Erfolge, die Mut machen“, sagt Hilbert. So konnten bei der Unternehmensbörse im Rathaus 22 Praktikumsplätze an Flüchtlinge vermittelt werden und sogar sieben feste Anstellungen. Die Verwaltung selbst hat bisher 403 Plätze für Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung gestellt. Da arbeiten Asylbewerber unter anderem als Möbeldiensthelfer beim Sozialen Möbeldienst, erhalten und pflegen Außenanlagen, reparieren Parkbänke, kümmern sich um Friedhöfe, unterstützen als Dolmetscher oder bereiten Ausstellungen mit vor.

Hilbert betont: „Die Stadtverwaltung kann und will die Aufgaben der Integration nicht alleine stemmen.“ Er verweist auf den Lenkungskreis. „Zum anderen sind es aber die Bürger selbst, die ein hohes Maß an Engagement zeigen. Dieses Engagement besser und zielgerichteter zu unterstützen, wird sicherlich eine Aufgabe der kommenden Jahre sein.“ Angefangen hat der OB damit, indem er einen Ehrenamtskoordinator eingeführt hat. „Schaut man alleine, wie viele unterschiedliche Patenschaftsprogramme es gibt, dann sieht man die Vielfalt.“ So übernehmen Dresdner Bildungspatenschaften für ausländische Jugendliche, die durch die Stadt gefördert werden. Im Johannstädter Kulturtreff gibt es geschützten Raum für geflüchtete Frauen beim interkulturellen Stricken. Caritas bietet einen Chor für Deutsche und Ausländer an, und die Banda Internationale macht mit ihnen ebenfalls Musik.

Links zum Thema Dresdner Montagscafé findet Nachahmer

Im Dezember wurde zudem der erste Integrationspreis der Stadt verliehen. Diesen erhielt die Arbeitsgruppe „Ausbildung und Arbeit“ vom Netzwerk „Willkommen in Löbtau“ für sein Engagement, Flüchtlinge in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. Für Hilbert ein „Baustein“, auch das bürgerschaftliche Engagement zu würdigen.

Auch wenn Hilbert sagt, es seien wichtige Dinge erreicht, sieht er Dresden noch lange nicht am Ziel. „Wir haben noch große Aufgaben zu bewältigen.“ Das sei einerseits, Wohnraum für anerkannte Asylbewerber zu beschaffen. „Ohne gleichzeitig das Angebot für andere Geringverdiener in der Stadt zu verknappen“, betont der OB. „Wir müssen der Kriminalität, die von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeht, genauso entgegentreten wie einem Alltagsrassismus, der ebenfalls unsere Werte bedroht.“ Außerdem wolle er bei den Betrieben und Unternehmen genau schauen, welche Rahmenbedingungen vorhanden sein müssen, um Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, und daran arbeiten.

Seine angekündigte Deutschlandtour, bei der er für Dresden als Stadt und als Ort der Integration werben will, laufe permanent parallel. Auch wenn es keine Reisen nur zum Thema sind – er spreche aber viel bei Dienstreisen darüber. Zuletzt war das auch bei seinem Besuch im Vatikan das wesentliche Thema der Gespräche.

„Aber Integration betrifft nicht nur die Flüchtlinge, die zumindest zeitweise bei uns leben werden, sondern auch viele andere Gruppen von Menschen mit ausländischen Wurzeln“, erläutert Hilbert. Das islamische Neujahrsfest am 2. Oktober im Rathaus sei sehr gut besucht gewesen und als deutliches Zeichen wahrgenommen worden. „Die interkulturellen Tage haben ebenfalls an Zuspruch gewonnen“, erzählt der Oberbürgermeister.

zur Startseite